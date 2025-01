Miley Cyrus se confie sur les « erreurs qui l’ont construite »

Si l’on connaît bien Miley Cyrus pour ses moments de pur génie musical, c’est aussi grâce à une multitude de passages chaotiques qui ont façonné la personne qu’elle est aujourd’hui. Et récemment, dans une conversation sincère, Miley a pris le temps de se livrer sur « les erreurs qui l’ont construite ». Cela s’est passé lors d’une rencontre avec Pamela Anderson, à l’occasion de la promotion du film « The Last Showgirl », dans lequel Pamela joue, tandis que Miley a contribué à la bande-son. Cet échange, publié sur leurs comptes Instagram respectifs, a offert un regard profond sur la philosophie de vie de la chanteuse. Un moment à ne pas manquer, entre deux icônes de la culture pop, qui n’ont pas seulement évoqué leurs carrières mais aussi leurs parcours personnels.

Une carrière jalonnée de « détours »

Miley a débuté sa carrière comme la petite Hannah Montana, un personnage qui a fait d’elle une star mondiale. Mais ce succès préfabriqué a aussi été une sorte de piège. La pression d’être cette idole parfaite pour les enfants a été un fardeau qu’elle a vite cherché à secouer. C’est alors qu’est née la Miley rebelle, avec ses prises de position qui ont souvent fait jaser. Ses années de transition ont été loin d’être faciles. Mais plutôt que de les fuir, Miley Cyrus a choisi de les embrasser. C’est ce chemin sinueux qui, selon elle, l’a menée à un endroit où elle se sent en paix avec ses choix, même s’ils ne sont pas toujours conformes aux attentes des autres.

Miley Cyrus reconnaît ainsi avoir connu de nombreux changements de direction dans sa carrière, qu’elle qualifie de « pivots », « évolutions » et même de « détours ». Et c’est sans complexe qu’elle explique que ses erreurs ont parfois été des tremplins pour son évolution personnelle et professionnelle. Elle affirme face à Pamela Anderson que ces expériences ont toujours contribué à forger son identité, la menant vers « quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus réel ». « Je ne crois pas aux regrets, parce qu’en fin de compte, tout m’a permis d’être celle que je suis aujourd’hui », confie Miley Cyrus avec cette franchise qui la caractérise.

L’influence de Pamela Anderson

Dans un moment de vulnérabilité, Miley Cyrus révèle aussi avoir toujours aspiré à être une « showgirl » comme Pamela Anderson. Elle se remémore avec tendresse : « Depuis que je suis petite, ce n’était que Pam quand les gens me demandaient ce que je voulais être quand je serais grande. Je disais que toi, et puis le tout : tes tatouages, tes cheveux, tout ça. C’est tout ce que je voulais être et faire ». Cette admiration précoce pour Pamela Anderson souligne l’impact profond que certaines figures publiques peuvent avoir sur la formation de l’identité d’une jeune artiste.

Une philosophie de vie partagée

Lors de leur discussion, Pamela Anderson, elle aussi avec un parcours sinueux, s’est montrée admirative de cette capacité de Miley à se relever à chaque fois. La conversation entre Miley Cyrus et Pamela Anderson révèle ainsi une philosophie de vie commune, centrée sur l’acceptation de soi et de son passé. Pamela Anderson affirme notamment : « Je n’ai pas honte de ma vie », un sentiment auquel Miley Cyrus fait écho avec enthousiasme. Cette attitude reflète une tendance croissante parmi les célébrités à embrasser leur authenticité, plutôt que de se conformer aux attentes du public.

Embrasser son passé

L’un des aspects les plus frappants de l’interview est l’attitude positive de Miley Cyrus envers son passé. Elle déclare avec assurance : « C’est assez amusant, quand je regarde en arrière, toutes les erreurs, tout ce dont je n’étais pas sûre ou que je ne comprenais pas, je suis si fière de chaque instant et maintenant de chaque étape de ma vie. Je ne reviendrai pas en arrière et ne changerai rien ». Cette déclaration témoigne d’une acceptation profonde de son parcours, y compris des moments qui ont pu être perçus comme controversés par le public.

Un nouveau chapitre créatif

Cette interview s’inscrit dans le cadre de la promotion du film « The Last Showgirl », dans lequel Pamela Anderson joue et pour lequel Miley Cyrus a composé la chanson « Beautiful that Way ». Miley Cyrus explique ainsi avoir été profondément inspirée par Pamela Anderson, leur connexion, et ce que le film évoque personnellement pour elle. Ce projet marque une nouvelle étape dans la carrière de Miley Cyrus, alliant son talent musical à son admiration de longue date pour Pamela Anderson.

Ce que l’on peut retenir de cette conversation, c’est que Miley Cyrus n’a jamais cherché à être un modèle de perfection. Bien au contraire, elle a toujours été une personne qui apprend de ses faux pas, tout comme Pamela Anderson. Cet échange entre deux icônes de la culture populaire est une véritable bouffée d’air frais. Elles prouvent qu’on peut être une star tout en restant humaine, imparfaite, et capable de grandir.