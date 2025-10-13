« Qu’est-ce qu’elle a grossi » : cette chanteuse prise pour cible à cause d’une vieille vidéo

Une ancienne vidéo montrant Lola Young avant sa célébrité, diffusée par le festival de musique The Great Escape, a rouvert la porte aux jugements toxiques sur son corps. Face aux injures, la chanteuse, compositrice et musicienne britannique révèle un combat quotidien pour la confiance et l’acceptation.

Les réseaux sociaux et la violence du physique

Du jour au lendemain, sous le post Instagram du The Great Escape Festival, les commentaires se sont enchaînés : « Qu’est-ce qu’elle a grossi », « Elle était plus belle avant », « Que lui est-il arrivé ? ». La publication d’une Lola Young de 18 ans, à la silhouette différente et jugée plus « sage », a suffi pour raviver la grossophobie et le sexisme. Un déferlement de jugements, où le corps d’une femme devient une fois de plus un champ de bataille publique, entre normes esthétiques et attentes patriarcales.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕿𝖍𝖊𝖊 𝕷𝖔𝖑𝖆 𝖄𝖔𝖚𝖓𝖌 (@lolayounggg)

Lola Young, un parcours marqué par la transparence

Lola Young s’est imposée comme un modèle d’authenticité. Son titre « Messy » – devenu viral – a touché des millions de personnes sur TikTok. Sur ses réseaux, elle aborde publiquement sa santé mentale, ses addictions et son trouble schizo-affectif, levant le voile sur la réalité derrière les projecteurs. Le harcèlement récent intervient alors qu’elle vient d’annoncer une pause et l’annulation de ses concerts après un malaise sur scène.

L’empowerment face à la grossophobie

Si les critiques sont nombreuses, les messages de soutien affluent également, rappelant combien la chanteuse a dû affronter des épreuves lourdes : addiction à la cocaïne, hospitalisations liées au trouble schizo-affectif, pression médiatique. « J’espère que vous m’accorderez une seconde chance lorsque j’aurai pris le temps de travailler sur moi-même et que je reviendrai plus forte », écrit-elle. Son attitude courageuse inspire une génération confrontée à la tyrannie du corps parfait.

En définitive, ces remarques, loin d’être anodines, témoignent d’une société qui continue de scruter, de juger et de punir les corps des femmes dès qu’ils s’éloignent de la norme imposée. L’affaire Lola Young rappelle que le succès et le talent ne protègent malheureusement pas de la violence des jugements, mais qu’il existe une force dans la vulnérabilité et l’acceptation de soi.