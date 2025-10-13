À 69 ans, Kris Jenner ose le blond platine et divise les fans

Léa Michel
@krisjenner/Instagram

Kris Jenner, la célèbre matriarche du clan Kardashian-Jenner, a décidé de changer radicalement de look en adoptant un blond platine saisissant.

Des réactions partagées

Habituée à ses cheveux noirs, Kris Jenner a surpris ses fans avec cette transformation réalisée par le coiffeur star Chris Appleton lors d’un événement à Beverly Hills (Californie). Les commentaires sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à arriver.

Beaucoup de fans sont impressionnés par cette métamorphose et estiment que Kris « rajeunit visiblement » avec ce nouveau style, certains allant même jusqu’à la comparer à sa fille Khloé Kardashian, très appréciée pour sa chevelure blonde. Beaucoup de monde trouvent ce changement à la fois « incroyable et un peu étrange ».

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Kris Jenner (@krisjenner)

Un style qui divise

Si de nombreuses personnes apprécient cette audace que ce blond platine apporte à Kris Jenner, d’autres restent plus sceptiques. Certaines personnes préfèrent son « look classique » et lui reprochent même ce changement « trop radical ». Au fond, qu’importe l’âge : chaque personne a le droit d’évoluer, d’expérimenter et de se réinventer, que ce soit à travers une transformation capillaire ou tout autre changement personnel.

Quoi qu’il en soit, Kris Jenner démontre avec ce choix capillaire qu’on peut toujours oser et se réinventer, quel que soit son âge. Son geste inspire les personnes qui souhaitent briser les stéréotypes liés à la beauté et à la vieillesse. Ce blond platine, même temporaire, marque un nouveau chapitre pour la momager, prête à surprendre encore une fois son public.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Cette vidéo du prince William qui fond en larmes fait le tour du monde

