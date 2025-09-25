Cette joueuse de foot impressionne en jouant au bord d’une piscine

La footballeuse Suisse Alisha Lehmann a dernièrement fait parler d’elle sur Instagram. La joueuse du Como Women a partagé une série de clichés et vidéos où elle profite du soleil au bord du lac de Côme… tout en prouvant que son talent balle au pied ne prend jamais de vacances.

Entre détente et performance

Sur les photos, la sportive apparaît en 2 pièces rose au bord d’une piscine avec en toile de fond le lac et les montagnes lombardes. C’est surtout la séquence finale qui a retenu l’attention : on y voit Alisha Lehmann enchaîner un jeu de passes rapides en « une touche » avec sa coéquipière Ramona Petzelberger, sans jamais perdre le contrôle du ballon, malgré un terrain pour le moins atypique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alisha Lehmann (@alishalehmann7)

Des fans conquis

La vidéo a rapidement séduit ses fans, impressionnés par la technique de l’attaquante dans ce contexte inhabituel. Les commentaires enthousiastes se multiplient : « Même en vacances, elle a du style avec le ballon », « Du talent partout, même au bord d’une piscine », ou encore « Icône sur et en dehors du terrain ».

Une star suivie de près

Passée cet été 2025 de la Juventus au Como, Alisha Lehmann semble s’épanouir dans sa nouvelle équipe et sa nouvelle vie en Lombardie. Avec ses publications Instagram qui mêlent glamour et passion du football, elle confirme sa place parmi les joueuses les plus suivies et influentes du ballon rond.

Avec ce mélange de décontraction estivale et de démonstration technique, Alisha Lehmann rappelle ainsi qu’elle incarne autant une figure sportive qu’un phénomène médiatique. Qu’elle brille sur un terrain de Serie A ou au bord d’une piscine, la Suissesse continue de captiver son public et de renforcer son statut d’icône du football féminin moderne.