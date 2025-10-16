À 56 ans, Christy Turlington, mannequin des années 90, captive le monde

Léa Michel
@cturlington/Instagram

La mannequin américaine, Christy Turlington, s’est imposée comme une légende du mannequinat dans les années 1980 et 1990. Réputée comme l’une des premières supermodels, elle a marqué son époque par son élégance et ses campagnes majeures. Son visage a fait la couverture de nombreux magazines.

Un parcours riche et une vie engagée

Découverte à Miami à l’adolescence, c’est à New York que Christy a lancé sa carrière. Elle a mené de front mannequinat et études, obtenant un diplôme en littérature comparée et philosophie orientale. Au fil des ans, elle s’est aussi investie dans des causes humanitaires, notamment en défendant la santé maternelle avec l’organisation CARE, ou encore en lançant l’association Every Mother Counts pour améliorer l’accès aux soins pendant la grossesse dans le monde.​

 

Un retour sur les podiums et un héritage familial

Malgré une pause dans sa carrière, Christy Turlington reste une figure inspirante, reprenant occasionnellement le chemin des podiums. En 2024, elle a notamment défilé pour Ralph Lauren aux côtés de sa fille Grace Burns, jeune mannequin montant, confirmant le passage de flambeau au sein de la famille. Ses fans continuent de la trouver aussi belle et stylée qu’à ses débuts, admirant sa carrière singulière et son engagement personnel.​

 

Une inspiration pour toutes les générations

Aujourd’hui, Christy Turlington continue de faire parler d’elle sur Instagram, où elle partage des extraits de son quotidien, notamment lors de courses de bienfaisance ou d’événements liés à son ONG Every Mother Counts. Récemment nommée dans la première liste TIME 100 Philanthropy, elle incarne une élégance engagée. Ses fans la félicitent pour sa constance et sa grâce naturelle, prouvant que la beauté de Christy Turlington dépasse largement les podiums : elle réside dans sa conviction que la mode peut rimer avec humanité.

Christy Turlington incarne ainsi un modèle d’adaptation dans l’industrie très exigeante de la mode. S’affirmant aussi bien par son style que par ses combats, elle démontre qu’il est possible d’allier beauté, intelligence et engagement sur la durée, à l’instar des plus grandes icônes.

