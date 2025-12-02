Rita Ora enflamme le tapis rouge avec une robe seconde peau audacieuse

La chanteuse, mannequin et actrice kosovo-britannique Rita Ora a récemment attiré tous les regards lors des Fashion Awards 2025 à Londres en apparaissant sur le tapis rouge dans une robe argentée ultra moulante à l’audacieux décolleté plongeant.

Une robe à l’éclat saisissant

La robe choisie par Rita Ora était un modèle Ralph Lauren à la coupe slim qui épousait ses formes avec élégance. La texture satinée et le reflet métallique captaient la lumière à chaque mouvement, tandis que la fente haut placée ajoutait une touche de glamour maîtrisé, parfaite pour une soirée prestigieuse. Rita Ora avait complété ce look puissant par une coiffure épurée avec un chignon ballerine qui mettait en valeur ses bijoux discrets et son maquillage, alliant yeux charbonneux et lèvres rose foncé. Ce total look cohérent a démontré son sens aigu du style et sa confiance sur le tapis rouge.

Une présence remarquable dans un événement phare

Les Fashion Awards sont un rendez-vous incontournable de l’industrie de la mode, honorant les créateurs et talents émergents. Le look de Rita Ora, déjà reconnue pour ses choix mode « audacieux » et souvent avant-gardistes, a été largement salué comme l’une des tenues les plus mémorables de la cérémonie 2025. Sa tenue a captivé l’attention des critiques et du public, illustrant parfaitement l’esprit de l’événement. Il a non seulement renforcé sa réputation de pionnière du style, mais a également inspiré de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux, où il a été qualifié de « véritable moment fashion ».

Avec cette apparition éblouissante, Rita Ora confirme ainsi une fois de plus son statut d’icône de style capable de marier audace et élégance. Entre glamour et confiance, elle prouve que le tapis rouge est un véritable terrain de jeu où elle impose son charisme et son sens inné de la mode.