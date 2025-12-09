Ciblée par une blague « grossophobe », cette chanteuse affiche fièrement sa silhouette

Alors qu’une « blague » grossophobe à son sujet circulait sur les réseaux sociaux, Lizzo a choisi de répondre à sa manière – avec assurance et élégance. Plutôt que de céder à la colère, la chanteuse américaine a publié une photo en tenue de plage accompagnée d’un message sur l’acceptation de soi. Elle continue d’utiliser sa notoriété pour défendre l’amour-propre et rappeler qu’aucune moquerie ne devrait dicter la valeur d’un corps.

Une remarque de trop sur son apparence

La chanteuse de « Truth Hurts » a réagi après avoir découvert une « plaisanterie » visant sa silhouette devenue virale en ligne. Dans sa publication Instagram, Lizzo s’étonne qu’en 2025, certaines personnes puissent encore faire des « blagues sur le poids ». Elle dénonce une forme d’humour dépassée, qu’elle décrit comme « stupide » et fondée uniquement sur le mépris de son corps.

Au lieu de se laisser atteindre, l’artiste a choisi la dérision et la fierté : elle s’est affichée dans une tenue de plage éclatante, sourire sincère et posture confiante. En légende, un message fort : « Ne laissez jamais personne vous faire honte pour ce que vous choisissez de faire avec votre corps ».

Lizzo on Ig : « Today I saw a fat joke about me— in 2025—and it was viral. It was a dumb joke and they were just laughing at me because I’m fat…. Let me be a reminder to everyone to NEVER let anyone shame you for what you choose to do with your body. » pic.twitter.com/X4TpIN8Qdi — Luv (@cherrymagazinee) December 9, 2025

Un message de courage et d’amour-propre

Lizzo rappelle à ses fans qu’aucun corps ne sera jamais « assez » pour les critiques, car il n’est pas fait pour eux, mais pour soi. Ce discours, qu’elle porte depuis le début de sa carrière, vise à briser les standards irréalistes imposés dans l’industrie musicale et sur les réseaux sociaux. Les commentaires sous sa publication furent unanimes. Des fans ont salué « son courage » et « sa force de caractère », tandis que d’autres célébrités, comme la personnalité médiatique américaine Trisha Paytas, ont applaudi « son attitude et son authenticité ». Au-delà de la polémique, la chanteuse transforme une attaque en leçon de résilience et de bienveillance.

Une militante constante du body positive

Loin d’en être à son premier coup d’éclat, Lizzo fait depuis des années de son corps un symbole d’affirmation et de liberté. Qu’il s’agisse de ses apparitions pour sa marque Yitty – dédiée à la mode inclusive – ou de ses clips célébrant toutes les morphologies, elle montre sans retouche ni filtre son image. Cette sincérité séduit des millions d’abonnés qui voient en elle une voix majeure du mouvement body positive. En posant en tenue de plage sans complexe, Lizzo ne revendique pas seulement sa beauté : elle revendique le droit de tout le monde à être visible, quelle que soit sa taille.

En résumé, Lizzo prouve une nouvelle fois que la meilleure réponse aux critiques est la confiance en soi. En inversant la honte et en en faisant une force, elle redéfinit la célébrité dans une époque obsédée par l’apparence. Son message, simple mais essentiel, résonne bien au-delà des réseaux sociaux : il rappelle que le respect de soi est la plus belle revanche face au mépris des autres.