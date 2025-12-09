Fatiguée d’être « Pamela Anderson », l’actrice veut changer de nom

Son nom est connu dans le monde entier, synonyme des années 1990, de « Baywatch » et de l’image sulfureuse de la belle californienne. Derrière ce nom de scène devenu légendaire, Pamela Anderson aspire aujourd’hui à autre chose. L’actrice confie vouloir tourner la page de « Pamela Anderson » pour renouer avec son identité d’origine : Pamela Hyytiäinen, le nom de ses ancêtres finlandais. Un souhait qui traduit sa volonté de retrouver ses racines et de se détacher d’une image publique devenue, pour elle, trop lourde à porter.

Un nom mondialement connu, mais une identité effacée

Pamela Anderson est entrée dans la culture populaire dès la fin des années 1980, repérée dans les tribunes d’un match de football avant de devenir mannequin pour Playboy et star de la série culte « Alerte à Malibu ». Ce nom, gravé dans l’imaginaire collectif, n’est pas le sien à l’origine. Née Pamela Hyytiäinen en Colombie-Britannique, au Canada, elle descend d’une famille finlandaise ayant changé de nom lors de leur installation en Amérique du Nord. Son grand-père, Herman Hyytiäinen, avait choisi le patronyme plus facile à prononcer d’« Anderson » pour mieux s’intégrer. Ce geste d’assimilation, commun à beaucoup d’immigrants de l’époque, a pourtant laissé une trace de nostalgie chez sa petite-fille.

Un retour aux racines finlandaises

Dans une récente interview accordée à Vogue Scandinavia, Pamela confie : « Parfois, je ne veux pas être Pamela Anderson. Je veux être Pamela Hyytiäinen ». Elle ajoute souhaiter légalement changer de nom – une idée que son entourage professionnel refuse, sans doute pour des raisons d’image et de notoriété.

L’actrice a toujours entretenu un lien profond avec son grand-père, qu’elle décrit comme le « poète des forêts ». C’est lui qui lui a transmis sa langue maternelle et les histoires emplies de folklore nordique. Enfant, elle transportait un dictionnaire finlandais, persuadée de parler avec lui une langue magique. À sa mort, alors qu’elle avait 11 ans, Pamela raconte avoir « perdu » sa maîtrise du finnois, tout comme une part d’elle-même.

Une quête d’authenticité et de renouveau

Depuis quelques années, Pamela Anderson s’éloigne progressivement du personnage médiatique qui l’a rendue célèbre. Déjà, son retour sous les projecteurs à travers des documentaires et des apparitions sans maquillage a marqué une nouvelle étape dans cette quête d’authenticité. Reprendre son nom d’origine s’inscrit dans cette même démarche : celle d’une femme qui veut être reconnue pour ce qu’elle est, non pour ce qu’elle représente.

Ce désir de redevenir Pamela Hyytiäinen n’est pas seulement symbolique ; il incarne la volonté d’effacer la superposition des images, du mythe et du marketing. C’est un geste de réappropriation personnelle – une affirmation de liberté face aux contraintes de la célébrité.

Devenue une légende malgré elle, Pamela Anderson semble ainsi aujourd’hui chercher à se dépouiller de ce « fardeau » d’icône. En souhaitant retrouver son nom finlandais, elle ne renie pas son passé ; elle aspire simplement à retrouver la femme derrière la star. Son parcours illustre le besoin fondamental de tout individu de rester fidèle à soi-même, même après une vie passée sous les projecteurs.