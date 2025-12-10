En jupe, cette mannequin hongroise s’affiche dans un look hivernal audacieux

À chaque apparition publique, Barbara Palvin captive l’attention des photographes et des internautes. La mannequin hongroise a récemment fait sensation lors d’un événement à New York. En jupe noire et veste en cuir, elle a prouvé une fois encore qu’elle maîtrisait à la perfection l’art de mêler audace et raffinement, même au cœur de l’hiver.

Un look monochrome plein de caractère

Lors de la réouverture du Rock Center Store à New York, Barbara Palvin est apparue dans une tenue à la fois chic et un brin rebelle. Elle portait une veste en cuir noir lustré, zippée jusqu’en haut, conférant une allure sophistiquée et moderne. Pour compléter ce haut structuré, la mannequin avait opté pour une jupe courte fluide ornée d’une fente subtile qui mettait en valeur ses jambes. L’ensemble, à la frontière entre le style urbain et le glamour, évoquait une confiance tranquille et une maîtrise parfaite des codes de la mode contemporaine.

L’élégance du minimalisme

Barbara Palvin a choisi de limiter les accessoires afin de conserver l’équilibre du look. Un petit sac noir et un maquillage léger, signé par l’artiste Tobi Henney, ont suffi pour sublimer sa beauté naturelle. Sur les clichés partagés sur Instagram, on la découvre posant avec aisance devant une décoration hivernale, incarnant la fusion entre la mode et la magie de la saison.

Une muse du style hivernal

Cette apparition n’est pas un cas isolé. Quelques jours auparavant, la mannequin avait charmé ses fans avec une robe jaune satinée à manches longues et détails en dentelle noire. Enchaînant les tenues, Barbara Palvin confirme son statut d’icône de mode internationale, capable de transformer chaque sortie en démonstration de style.

En jupe courte et veste de cuir, Barbara Palvin prouve ainsi que l’audace peut parfaitement rimer avec élégance, même quand les températures chutent. Son sens du détail, son assurance et son charisme naturel continuent d’inspirer les fans de mode, consolidant sa place parmi les figures emblématiques du chic moderne.

