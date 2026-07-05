Critiquée sur son poids, cette actrice répond aux commentaires sur son apparence

Julia P.
@oliviawilde / Instagram

Olivia Wilde a décidé de répondre à ceux qui ont commenté son physique. Après qu’une photo d’elle, prise sur un tapis rouge, est devenue virale en avril 2026, l’actrice et réalisatrice américaine a été la cible de commentaires alarmistes sur son apparence et sa santé. Plusieurs semaines plus tard, elle a tenu à remettre les choses à plat.

Une photo virale et des commentaires blessants

Tout est parti d’un cliché pris lors du Festival international du film de San Francisco. Rapidement, l’image s’est propagée sur les réseaux sociaux, accompagnée de remarques particulièrement dures. Certains internautes sont allés jusqu’à affirmer que l’actrice semblait « malade », d’autres se sont même improvisés médecins, lui prêtant diverses pathologies. « Et soudain, c’était partout », s’est souvenue Olivia Wilde, sidérée de voir la photo atteindre, selon ses mots, « des centaines de millions de téléphones ».

La réponse posée de l’actrice

Invitée du podcast « Call Her Daddy », l’actrice a tenu à rétablir la vérité. « Ce n’est pas à ça que je ressemble réellement », a-t-elle assuré, expliquant que le cliché avait simplement été pris sous un mauvais angle. Loin de se braquer, elle a choisi d’en rire : « Nous avons tous déjà pris une mauvaise photo. Imaginez qu’elle se retrouve ensuite dans des millions de téléphones », a-t-elle plaisanté, ajoutant avoir beaucoup ri avec ses proches. « Mes amis sont les premiers à en plaisanter, et de façon bien plus drôle », a-t-elle confié.

Un constat sur la misogynie en ligne

Au-delà de l’anecdote, Olivia Wilde y voit le symptôme d’un problème plus large. Pour elle, cette polémique illustre une misogynie persistante et le fait qu’« Internet ne sait pas comment parler d’une femme ». Une manière de pointer le contrôle permanent exercé sur l’apparence des femmes publiques. L’actrice s’est toutefois montrée « nuancée », reconnaissant avec autodérision que le cliché était si surprenant qu’elle-même aurait pu s’inquiéter : « Sur ce coup-là, je leur accorde que la photo était dingue. Moi aussi, je me serais demandé : ‘Est-ce qu’elle va bien ?’ ».

En répondant avec humour et lucidité, Olivia Wilde transforme ainsi une polémique blessante en une réflexion sur le regard porté sur les femmes. Son message : une mauvaise photo ne dit rien d’une personne, et chacun mériterait un peu plus de bienveillance. Une prise de parole rafraîchissante, à contre-courant des commentaires qui l’ont visée.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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