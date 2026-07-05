Hailey Bieber attire les regards avec une tenue de plage orange éclatante

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber a fait sensation sur Instagram avec une tenue de plage orange éclatante, partagée dans le cadre des coulisses de la campagne estivale de sa marque Rhode.

Un deux-pièces orange à col licou

C’est dans le cadre d’une publication consacrée aux coulisses de la campagne Été 2026 de Rhode, sa marque de soins de la peau, que Hailey Bieber a partagé cette nouvelle apparition. L’élément central de cette apparition est sans conteste la couleur. Hailey Bieber porte un ensemble de plage dans un orange vif lumineux. Le haut adopte une coupe à col licou, accompagnée d’un décolleté plongeant. Le bas est constitué d’un micro-short assorti, dans la même teinte solaire, ce qui crée un total look monochrome cohérent. Une association résolument estivale, qui illustre le goût de Hailey Bieber pour les teintes vives lorsqu’il s’agit de pièces de plage.

Une veste rouge pour contraster avec l’ensemble

Pour parfaire ce look, Hailey Bieber a misé sur un détail vestimentaire fort : une veste courte rouge, portée par-dessus son haut. Ce contraste subtil entre l’orange éclatant de la tenue et la profondeur du rouge crée un jeu de teintes dynamique, qui apporte une dimension supplémentaire à la silhouette. Une astuce de stylisme qui transforme une « simple » tenue de plage en véritable proposition mode, et qui illustre la capacité de Hailey Bieber à élever le moindre look décontracté grâce à un seul détail bien choisi.

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Une tenue déjà aperçue en mai

Hailey Bieber avait partagé ce même ensemble orange dans un carrousel publié sur son propre compte Instagram le mois précédent. La publication, sobrement légendée « apples to oranges » (« des pommes aux oranges »), montrait alors le deux-pièces sous différents angles, et avait déjà suscité une vague de réactions admiratives. Cette nouvelle mise en lumière, via le compte de sa marque cette fois, vient ainsi prolonger l’écho médiatique d’une tenue déjà saluée par sa communauté.

Une publication qui ravit ses fans

Sans surprise, la publication de Rhode a immédiatement déclenché une vague de réactions enthousiastes parmi les abonnés. Les commentaires se sont multipliés sous les photos, témoignant de l’attachement durable que Hailey Bieber suscite auprès de sa communauté. La capacité à transformer une simple tenue de plage en moment marquant illustre, encore une fois, l’aura mode considérable de Hailey Bieber.

Un orange qui s’inscrit dans les tendances de la saison

Le choix du coloris orange n’est par ailleurs pas anodin. Cette teinte, parfois redoutée pour sa « puissance lumineuse », s’impose comme l’une des couleurs phares des saisons estivales depuis plusieurs années. Du « tangerine » au « peach », en passant par les nuances plus profondes, les créateurs et les marques de mode ont largement réinvesti la palette des tons solaires. En adoptant cette couleur sur sa propre campagne, Hailey Bieber confirme son rôle de prescriptrice de tendances.

Avec sa tenue de plage orange éclatante, son haut à col licou, son micro-short assorti et sa veste rouge contrastante, Hailey Bieber signe ainsi une nouvelle apparition stylée. Au-delà du look, cette publication illustre une stratégie maîtrisée : faire de la fondatrice elle-même la meilleure ambassadrice de sa marque.