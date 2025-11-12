« Dark cherry hair » : Millie Bobby Brown adopte la couleur de cheveux tendance de l’automne

Millie Bobby Brown a adopté une nouvelle couleur de cheveux très en vogue pour l’automne 2025 : le « dark cherry hair ». Lors de la sortie de la saison 5 de « Stranger Things », l’actrice britannique a troqué son blond et son brun pour une teinte profonde, entre le cabernet et le merlot, qui capte la lumière avec intensité.

Un changement de style capillaire

Son coiffeur, Pete Burkill, explique qu’il a créé cette couleur en mélangeant une coloration Goldwell Elumen Red avec un soin imaginé par Millie elle-même, pour un résultat brillant et riche. Le look, complété par un chignon flou à raie centrale, apporte une touche de glamour tout en restant naturel, dans un esprit « effortless chic » très tendance cette année 2025.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par RODARTE (@rodarte)

La couleur qui charme toute une génération

Ce rouge foncé, à la fois doux et mystérieux, est parfait pour les personnes qui recherchent une alternative sophistiquée aux colorations classiques. Elle souligne magnifiquement le teint clair, tout en donnant une allure confiante et élégante. La teinte va parfaitement avec des styles modernes, que ce soit pour des événements glamours ou un look du quotidien.

Une tendance coloration à adopter

Le « dark cherry hair » est devenu la teinte incontournable de cette saison, combinant sophistication, texture et caractère. Cette couleur, à la fois intense et enveloppante, évoque à la fois un esprit gothique moderne et une élégance intemporelle qui séduit toutes les personnes à la recherche d’un changement capillaire en fin d’année.

Avec cette nouvelle couleur « dark cherry hair », Millie Bobby Brown confirme ainsi une fois de plus son statut d’icône beauté et de trendsetteuse. En adoptant cette nuance riche et glamour, elle inspire une génération en quête d’authenticité. Cette teinte illustre parfaitement l’esprit de l’automne 2025 : chaleureux et résolument chic. Une chose est sûre, le « dark cherry hair » n’a pas fini de faire tourner les têtes.

