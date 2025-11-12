Au Japon, cette chanteuse est adorée mais personne ne connaît son visage

Léa Michel
Au Japon, la chanteuse Ado est une star malgré le fait que personne ne connaisse son visage. Elle fait partie de la culture des « utaite », ces chanteurs souvent amateurs qui reprennent des chansons en ligne en cachant leur visage avec un avatar.

L’identité cachée d’une star montante

Depuis ses débuts, Ado a évolué dans cette culture japonaise d’anonymat, refusant que son apparence physique influe sur la perception de sa musique. En concert, elle se produit dans une « boîte Ado », une cage obscure sur scène qui l’empêche d’être vue physiquement, tandis que toute prise de photos ou vidéos est strictement interdite.

 

Une voix puissante et un message authentique

Sa voix, mélange unique de graves profonds et d’aigus perçants, dépasse les codes habituels des idols japonaises, avec des qualités parfois punk et un style vocal très particulier. Ado assimile sa musique à « une façon d’exprimer la marginalisation sociale, l’estime de soi, et la contestation des normes établies », incarnant une génération jeune et insoumise au Japon.

Un succès mondial discret

Après avoir explosé au Japon avec son single numérique « Usseewa », et avoir été la voix du personnage Uta dans « One Piece Film: Red », Ado a mené une tournée mondiale qui a mis en lumière son statut de star globale sans jamais dévoiler son visage physique. Elle souhaite que son public profite avant tout de l’instant présent et de la puissance de sa musique, et non de son image.

Ado incarne ainsi une nouvelle forme de starification, où la voix et le message priment sur l’image, bouleversant les codes traditionnels de la célébrité musicale.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Dark cherry hair » : Millie Bobby Brown adopte la couleur de cheveux tendance de l’automne

