La famille impériale japonaise bientôt star de YouTube ?

La famille impériale japonaise s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa modernisation. Après avoir fait ses débuts remarqués sur Instagram l’année dernière, l’Empereur Naruhito et les siens s’apprêtent à rejoindre YouTube, selon une annonce officielle du gouvernement japonais. Une initiative inédite pour une institution aussi ancrée dans la tradition, qui reflète une « volonté d’adapter son image à une société en constante évolution ».

Une présence numérique en pleine expansion

Dès mardi prochain, le 1 avril, la famille impériale ouvrira officiellement son compte YouTube, a précisé un porte-parole de l’Agence de la Maison impériale à l’AFP. Une première dans l’histoire de cette monarchie millénaire, réputée pour sa réserve et sa distance vis-à-vis de la sphère médiatique.

Cette décision intervient un an après le lancement du compte Instagram officiel de la famille impériale, qui compte aujourd’hui près de deux millions d’abonnés. Les publications y présentent l’empereur Naruhito, l’impératrice Masako et leur fille, la princesse Aiko, lors d’événements publics : rencontres diplomatiques, visites aux sinistrés de catastrophes naturelles ou encore cérémonies officielles. Le ton y est toujours formel, mais l’ouverture de ce canal numérique a permis d’humaniser la famille aux yeux de nombreux Japonais, notamment les plus jeunes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 宮内庁/ Imperial Household Agency (@kunaicho_jp)

Une monarchie symbolique… mais sous le regard du public

Au Japon, la monarchie n’exerce aucun pouvoir politique. Depuis la constitution d’après-guerre de 1947, l’empereur incarne une figure symbolique de l’unité nationale, à l’image d’autres monarchies constitutionnelles dans le monde. Cette posture n’exclut toutefois pas une attention constante de l’opinion publique.

Très respectée, la famille impériale reste soumise à une exigence de perfection, parfois pesante. En 2023, le frère de l’empereur, le prince Akishino, révélait que certains membres de sa famille avaient été la cible de cyberharcèlement. Ces attaques, souvent anonymes, pointaient leur attitude, leur apparence ou même leur discrétion dans la sphère publique. Dans ce contexte, renforcer leur visibilité dans des formats contrôlés comme YouTube pourrait aussi servir à mieux maîtriser leur image.

Tradition et modernité : un équilibre délicat

En se tournant vers YouTube, la Maison impériale s’inscrit dans un mouvement de réforme douce, conciliant tradition et modernité. Le contenu attendu ne devrait pas bouleverser les codes : vidéos institutionnelles, comptes-rendus d’activités officielles, moments marquants de l’année impériale. Il ne s’agit pas de vlog ou de contenu personnel, mais plutôt d’un journal filmé, rythmé par les engagements de la famille.

Cette initiative s’inscrit aussi dans une démarche pédagogique, visant à rapprocher la monarchie des citoyens, notamment des jeunes générations. Rappelons que selon la tradition shinto, les empereurs descendent de la déesse Amaterasu et que leur lignée remonterait à plus de 2 600 ans – la plus ancienne dynastie encore en place dans le monde.

L’ouverture de ce nouveau canal pourrait ainsi jouer un rôle clé dans la préservation de la légitimité symbolique de la monarchie japonaise dans une société en pleine mutation.