À 62 ans, Demi Moore change de look et enflamme les réseaux

Léa Michel
@demimoore/Instagram

Nouvelle coupe, même icône. Demi Moore prouve une fois de plus qu’elle est une véritable référence mode et beauté à Hollywood. L’actrice, productrice et réalisatrice américaine a récemment dévoilé une transformation capillaire remarquée, inspirée de l’un de ses rôles cultes des années 90.

Un clin d’œil à un de ces films

Sur Instagram, Demi Moore (de son vrai nom Demetria Gene Guynes) a partagé une photo de sa nouvelle frange effilée, accompagnée d’un clin d’œil à son personnage emblématique d’Erin Grant dans le film « Striptease » (1996). « Bangs – Merci à @gucci de m’avoir permis de ramener la frange pour la première fois depuis les jours du film ! », a-t-elle écrit en légende.

C’est dans le court-métrage « The Tiger », réalisé pour Gucci, que Demi Moore a dévoilé ce nouveau look. Elle y incarne Barbara, une héritière de la maison Gucci tiraillée entre son image de mère de famille (aux côtés de l’actrice américaine Keke Palmer, de la personnalité de la télévision canadien Elliot Page et de l’acteur et réalisateur américain Edward Norton) et son rôle de figure médiatique de la marque.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Demi Moore (@demimoore)

Une transformation signée Gucci

La coupe, imaginée par le styliste Dimitris Giannetos et Demna, le nouveau directeur artistique de Gucci, a été pensée comme une signature visuelle forte. « Demna a eu l’idée des ‘GUCCI BANGS’, et comme toujours, il avait la vision parfaite », a expliqué Dimitris sur Instagram. Cette frange moderne, structurée mais souple, encadre parfaitement le visage de l’actrice, tout en renforçant son aura cinématographique.

Internet sous le charme

Sans surprise, la transformation a fait fondre les réseaux sociaux. Dans les commentaires, les internautes se sont enthousiasmés : « Elle ne vieillit jamais ! », « Cette coupe lui va à merveille, quelle élégance », « Une vraie leçon de style, comme toujours avec Demi ».

Entre son style pointu, son charisme, et son audace à oser de nouveaux looks, Demi Moore est ainsi une icône intergénérationnelle. À plus de 60 ans, elle continue de casser les codes et d’inspirer avec brio, prouvant que l’âge n’est en aucun cas une limite quand il s’agit d’élégance et de réinvention.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« On dirait une adolescente » : Emma Watson bluffe tout le monde à la Fashion Week
Article suivant
« Elle ne vieillit jamais » : à 56 ans, Jennifer Lopez enflamme les réseaux

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« C’est inacceptable ! » : Dua Lipa victime d’un geste inapproprié en plein concert

La tournée "Radical Optimism" de l'auteure-compositrice-interprète Dua Lipa, habituellement synonyme de fête et de bonne humeur, a récemment...

« Elle ne vieillit jamais » : à 56 ans, Jennifer Lopez enflamme les réseaux

L'actrice, chanteuse, productrice, danseuse et femme d'affaires américaine Jennifer Lopez a dernièrement publié une série de photos sur...

« On dirait une adolescente » : Emma Watson bluffe tout le monde à la Fashion Week

Lors du défilé Miu Miu, l'actrice britannique Emma Watson a fait sensation dans une robe mini rose en...

À 58 ans, Nicole Kidman fait une apparition remarquée avec ses filles à Paris

L'actrice, productrice, chanteuse et réalisatrice australo-américaine Nicole Kidman a dernièrement marqué les esprits en faisant sa première apparition...

« Elle en fait trop » : Taylor Swift sous le feu des critiques

Depuis la sortie de son nouvel album "The Life of a Showgirl", l'auteure-compositrice-interprète américaine Taylor Swift est sous...

« Elle n’a pas le charisme » : une rumeur sur la prochaine James Bond Girl fait débat

Une simple vidéo TikTok publiée par Metro Entertainment a suffi à mettre les fans de la saga "James...