« On dirait une adolescente » : Emma Watson bluffe tout le monde à la Fashion Week

Lors du défilé Miu Miu, l’actrice britannique Emma Watson a fait sensation dans une robe mini rose en soie, associée à une courte veste marron en daim. Assise au premier rang, elle a complété son look avec des boucles d’oreilles chandelier et plusieurs bagues.

Un charme intemporel

Les fans ont rapidement pris les réseaux sociaux d’assaut pour saluer l’apparence d’Emma Watson, certains s’exclamant qu’elle avait « l’air d’une adolescente », impressionnés par son rayonnement. Beaucoup soulignent qu’elle « ne semble pas avoir vieilli depuis ses débuts » dans la saga « Harry Potter », ce qui en fait « un exemple de beauté naturelle et d’assurance ».

Toutefois, il est important de rappeler qu’avoir une apparence « jeune » n’est pas synonyme de beauté. La beauté est plurielle, et le fait de vieillir n’enlève rien à celle-ci : elle se transforme, s’enrichit et continue d’exister sous d’autres formes.

2025 has been the best year in the Emma Watson fandom since 2017 🤣✨ pic.twitter.com/B6vNF7gwzg — Wensley La Rocca-Belandria (@WesGarbell) October 6, 2025

Une apparition très attendue et remarquée

Cette présence au premier rang du défilé Miu Miu signe son grand retour sur la scène fashion après une période plus discrète. À Paris, Emma Watson a côtoyé d’autres grandes figures comme l’actrice et mannequin bulgaro-canadienne Nina Dobrev, la personnalité de la téléréalité et influenceuse américaine Kylie Jenner et la chanteuse, musicienne et actrice française Louane, faisant partie d’un casting prestigieux qui a illuminé la Fashion Week. Sa tenue et son aura ont confirmé son statut d’icône modernisée et inspirante.

L’apparition d’Emma Watson à la Fashion Week rappelle ainsi que la beauté n’a pas d’âge et que la confiance en soi est le meilleur des atouts. Une véritable inspiration pour toutes, qui allie glamour et authenticité avec brio.