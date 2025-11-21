« Une beauté pure » : à 64 ans, Julianne Moore s’affiche sans maquillage

L’actrice et productrice américaine Julianne Moore fait sensation en adoptant un look naturel, affichant fièrement son visage sans maquillage lors d’une apparition à Onna House à New York (espace d’art qui vise à accroître la visibilité des femmes artistes et créatrices). Elle a posé aux côtés de la créatrice et galeriste Lisa Perry, portant notamment un jean blanc à la coupe très tendance cette année : le barrel leg jeans.

Un look qui divise, mais qui affirme un style

Ce jean à la silhouette « ballonnée », est l’une des tendances les plus polarisantes de la mode cette année 2025. Julianne Moore le porte avec une élégance discrète, associé à un pull noir court et des bottines marron à bouts pointus. Sa coiffure, un red lob aux lignes droites et une raie subtile sur le côté, ainsi que son choix de ne rien porter sur le visage, soulignent une beauté authentique et l’assurance d’une femme sûre d’elle. Le barrel leg jeans divise, mais c’est précisément ce qui en fait un symbole de modernité et d’audace dans le vestiaire contemporain.

Soutien à l’art et aux femmes

Au-delà de la mode, la visite de Julianne Moore à Onna House (à Soho) s’inscrit dans un engagement en faveur de la promotion des artistes femmes, une cause que l’actrice soutient activement. Cette galerie propose un espace expérimental dédié à l’exposition et à la célébration des femmes artistes, soulignant ainsi l’importance du rôle culturel que joue l’actrice aujourd’hui.

En définitive, Julianne Moore prouve une nouvelle fois que l’âge n’est qu’un chiffre. En adoptant le look sans maquillage et en affichant fièrement la tendance barrel leg jeans, elle incarne parfaitement cette modernité déconstruite et engagée qui inspire de nombreuses personnes aujourd’hui.

Kate Winslet raconte sa rencontre en tenue « osée » avec le roi Charles

