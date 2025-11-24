« Divine », « Irréelle » : Dua Lipa fait sensation à la plage

Fabienne Ba.
@dualipa/Instagram

Sur Instagram, Dua Lipa a enflammé la toile en partageant des photos d’elle lors d’une pause entre deux étapes de sa tournée mondiale au Brésil. Sa silhouette et son allure solaire ont suscité un véritable raz-de-marée de compliments et d’admiration.

Un look minimaliste, une présence éclatante

L’auteure-compositrice-interprète britannico-albanaise et kosovare pose dans une pièce de bain vert éclatant qui met en valeur ses abdos. Son style naturel, cheveux tirés en arrière et maquillage léger, souligne son charme. Entre moments de détente sur un yacht ou au bord de la piscine, Dua captive ses fans par son énergie et sa beauté éclatante.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa)

Une immersion brésilienne partagée en famille

Dua Lipa a également posté des clichés chaleureux avec son frère et sa sœur, ainsi que des instants de complicité familiale autour d’une table ou au coucher de soleil. Cette dualité entre vie privée et image publique fascine et humanise la chanteuse, renforçant cette proximité avec son public.

Une icône de mode solaire

Outre sa musique, Dua Lipa continue d’imposer son style désormais incontournable. Son passage par le Brésil illustre son côté libre, entre looks glamour et moments authentiques. Les réactions enthousiastes de ses fans, mêlant admiration et fascination, témoignent de son impact puissant sur les réseaux sociaux.

En somme, entre éclats de rire en famille et poses glamour au soleil, Dua Lipa confirme une fois de plus son statut d’icône contemporaine. À la croisée de la musique, de la mode et de la vie personnelle, elle parvient à captiver et inspirer ses fans, prouvant que son aura dépasse largement les scènes de concert pour illuminer les réseaux sociaux et le cœur de son public.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Le corps de cette bodybuildeuse déclenche une pluie de commentaires
Article suivant
« Où sont les femmes de 50 ans ? » : une actrice emblématique s’en prend à l’industrie du cinéma

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Où sont les femmes de 50 ans ? » : une actrice emblématique s’en prend à l’industrie du cinéma

Alexandra Lamy, actrice incontournable mais aussi militante engagée, met le projecteur sur un phénomène souvent ignoré dans le...

Le corps de cette bodybuildeuse déclenche une pluie de commentaires

La passionnée de fitness et créatrice de contenu Valeria Ammirato fait sensation sur Instagram, captivant ses fans avec...

« Je préfère rester seule que de supporter ça » : cette athlète révèle sa vision « moderne » de l’amour

La gymnaste américaine Sunisa Lee - dite Suni Lee - s’est récemment confiée sur sa vision de l'amour,...

Julia Roberts fait l’unanimité avec une nouvelle couleur de cheveux

Julia Roberts fait sensation cet automne avec une "transformation" capillaire remarquée : l’actrice et productrice américaine a troqué sa...

À 47 ans, cette chanteuse affiche sa silhouette sur la plage

La chanteuse, danseuse, parolière et actrice Nicole Scherzinger, ancienne leadeuse des "Pussycat Dolls", prouve une fois de plus...

« Je me suis trouvée laide » : une actrice de « The White Lotus » se confie sur son trouble dysmorphique

L'actrice britannique Aimee Lou Wood, star de la série culte "The White Lotus", s’est livrée avec sincérité sur...