Découvrez Kelly Rutherford comme vous ne l’avez jamais vue !

Vous l’avez connu sous les traits de Lily Van der Woodsen, la mère glamour de Serena dans la série culte « Gossip Girl ». Vous l’avez aussi croisée sous les caméras de « Melrose Place ». Mais aujourd’hui, Kelly Rutherford brille dans son propre rôle et investit une autre scène : celle de la mode. La star américaine de 56 ans écume les défilés les plus prestigieux et conquiert le cœur des grandes maisons. Elle quitte le costume de la New-Yorkaise égocentrique et élitiste, qui lui a collé à la peau pendant 6 saisons, pour enfiler des tenues à la hauteur de son élégance. Nouvelle idole de la fashion-sphère, elle se met régulièrement en scène dans des looks inspirés de l’esthétique « quiet luxury ». Elle prouve qu’il n’y a pas d’âge pour devenir une gravure de mode. Découvrez Kelly Rutherford sous un nouveau jour.

Robe en transparence et blazer XXL

Kelly Rutherford excelle dans l’art des « selfies miroir ». À chaque fois qu’elle prend l’ascenseur, elle capture son look du jour et le partage à sa communauté. C’est presque un rituel. D’ailleurs, les photos qui ornent son feed Instagram ont toutes le même décor en toile de fond. Ici, elle arbore une robe façon « nuisette », qui donne un bref aperçu de son corps et un blazer oversize qui casse le côté sage de la tenue. Le tout relevé par des lunettes noires imposantes. Qui a dit que les femmes de 50 ans devaient porter des polaires disgracieuses ou des tuniques extra larges ?

Robe poudrée signée Simone Rocha

Invitée régulière de la Fashion Week et des autres événements mode, Kelly Rutherford se plaît tout naturellement dans des pièces d’excellence, issues d’un vrai savoir-faire. Sur ce cliché, pris sur le vif, elle porte une œuvre de Simone Rocha, dont la qualité se lit entre les coutures. Cette création, à la croisée du manteau, du bustier et de la robe, s’inscrit dans l’esthétique de la ballerine. Avec sa teinte rose poudré et ses lacets sur le côté, elle donne un coup de jeune au tutu traditionnel. Kelly, elle, est d’une grâce sans nom dans cette tenue.

Jupe fendue et gilet en cachemire

Dans cette tenue immaculée, Kelly Rutherford opte pour un dress code à l’opposé de celui de Lily Van der Woodsen, son double de fiction. Dans « Gossip Girl », on avait l’habitude de la voir avec des tailleurs ajustés au millimètre et des robes parfaitement découpées. Mais à travers ce look, elle mise sur des matières et des coupes que Lily aurait eues en horreur. Une jupe en maille ajourée ouverte sur le devant de la cuisse, un gilet en cachemire sobre et des sandales à plateforme. Quand il s’agit de composer des tenues, Kelly Rutherford est toujours plus créative. Mais elle ne renonce jamais à l’élégance.

Ensemble de plage glam-chic

Ce n’est pas parce que Kelly Rutherford a passé le cap des 50 ans, qu’elle s’interdit de montrer ses courbes. Tandis que les femmes « silver » sont régulièrement invitées à se cacher et à se ranger dans des habits dépassés, la nouvelle coqueluche des griffes parisiennes va à contre-courant. Dans ce portrait de vacances, elle rayonne à l’intérieur d’un ensemble bohème-chic parsemé de tresses.

Total look blanc

Le blanc est sa couleur de prédilection. Kelly Rutherford manifeste régulièrement son attrait pour cette teinte qui évoque la pureté. La preuve avec cette tenue monochrome aux influences « western ». L’actrice, révélée dans la série télévisée Generations, a des airs d’Amazone moderne sur cette photo. Pas question, pour elle, de s’enfermer dans du noir.

Denim-basket, le combo gagnant

Si Kelly Rutherford a souvent été aperçue dans des looks soignés et soutenus, elle ne renonce pas pour autant au confort des tenues casuals. Et même dans un style décontracté, elle fait des étincelles. Chasuble rouge ponctué de cœurs, jean effiloché au bout des jambes et baskets neo-vintage… tout lui va à Kelly Rutherford.

Robe à coeurs et mocassin

Ambiance retour de plage avec cette tenue solaire. Kelly Rutherford a un amour inconditionnel pour les robes voluptueuses, qui dansent avec ses courbes. Ici, elle a fait le choix de la simplicité avec un modèle doté d’empiècement en raphia. Elle a complété ce look avec des mocassins en velours et un panier rustique pour un effet « pique-nique au bord de l’eau ». Kelly ne compose jamais ses tenues au hasard. C’est une maniaque du style.

Costume revisité

Certains diront que Kelly Rutherford « fait trop la jeune » dans cette tenue. Pourtant, il n’y a pas d’âge limite pour exprimer son style et ses goûts vestimentaires. Dans ce look de rue, la nouvelle muse de la fashion-sphère se réapproprie le costume à sa manière et lui accorde une petite chirurgie. Veston en version cropped top, pantalon loose qui tombe sur des sneakers et chignon brouillon. Kelly Rutherford assume volontiers son côté rebelle.

Sur sa toile virtuelle et sur le banc de la Fashion Week, Kelly Rutherford confirme son statut de « muse ». Symbole de raffinement, elle encourage toutes ses conscrites à s’amuser avec leur garde-robe !