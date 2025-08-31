Dua Lipa partage les 5 livres qui ont éveillé sa conscience féministe

La star britannique Dua Lipa s’est récemment ouverte sur les ouvrages qui ont profondément influencé sa vision du féminisme. À travers sa newsletter et son club de lecture Service95, elle invite ses fans à découvrir des voix fortes et engagées.

Des lectures engagées et variées

Parmi les livres mis en avant, on trouve des essais et romans qui explorent les questions de genre, d’identité et de société. Chacun illustre une facette importante du combat féministe contemporain, depuis les récits personnels jusqu’aux analyses sociopolitiques.

  • « King Kong Théorie » de Virginie Despentes, un manifeste incisif qui déconstruit les rapports de pouvoir entre hommes et femmes dans une société patriarcale.
  • « Le Deuxième Sexe » de Simone de Beauvoir, un classique fondateur qui interroge la condition féminine et la construction sociale des rôles de genre.
  • « Queenie » de Candice Carty-Williams, roman qui aborde de front les enjeux raciaux et féminins à travers le portrait d’une jeune femme noire en quête d’émancipation.
  • « Bad Feminist » de Roxane Gay, un essai qui réconcilie contradictions personnelles et engagement féministe dans la vie moderne.
  • « Les Monologues du vagin » d’Eve Ensler, une série de témoignages offrant un espace à la parole féminine sur la sexualité et les tabous.

Une pop star engagée qui promeut la culture féministe

Dua Lipa s’impose ainsi comme une voix influente allant au-delà de la musique. Par ses lectures et ses initiatives culturelles, elle contribue à diffuser un féminisme inclusif et réfléchi, invitant son public à s’informer et à s’engager.

En partageant ces lectures, Dua Lipa montre ainsi que l’engagement féministe peut passer par tous les moyens d’expression, y compris la culture et la littérature. En donnant accès à ces voix puissantes et inspirantes, elle encourage chaque personne à réfléchir sur les enjeux d’égalité, à questionner les normes sociales et à nourrir sa propre conscience critique. Son initiative rappelle que le féminisme n’est pas seulement un combat individuel, mais une démarche collective qui se construit aussi à travers le partage de savoirs et d’expériences.

