Cette photo de Zendaya et Robert Pattinson « mariés » affole la toile

Tatiana Richard
@a24/Instagram

Cette photo de Zendaya, bague au doigt, assise sur les genoux de Robert Pattinson, a fait croire à un vrai mariage avant que la supercherie ne soit démasquée. Derrière cette pseudo union, se cache en réalité une opération marketing pour promouvoir leur prochain film.

Une annonce de mariage qui affole internet

Tout est parti d’une page « annonces de fiançailles » dans un grand quotidien américain où l’on découvre un couple élégant, avec une bague bien visible au doigt de Zendaya. Le texte reprend tous les codes des rubriques mariage : noms des familles, études, professions, date de cérémonie… de quoi convaincre n’importe quel lecteur distrait. Très vite, des captures d’écran circulent sur X (ex-Twitter), Instagram et TikTok, déclenchant rumeurs et réactions paniquées ou enthousiastes chez les fans.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par A24 (@a24)

Un coup de com’ signé A24

Derrière ce faux faire-part se cache le studio A24, qui l’utilise comme teaser pour son film « The Drama », porté par Zendaya et Robert Pattinson. Le détail clé se trouve dans les noms : ceux mentionnés ne sont pas ceux des acteurs, mais ceux de leurs personnages, tout comme la date de mariage, qui correspond à la sortie du film. L’idée n’était pas de tromper durablement le public, mais de jouer sur la frontière entre réalité et fiction pour créer un buzz massif.

Un jeu malin avec le people et la culture web

Le coup est d’autant plus efficace qu’il s’appuie sur l’extrême médiatisation des vies privées des deux stars, déjà engagées dans d’autres relations. En exploitant notre réflexe de croire aux annonces « officielles » et notre tendance à partager sans vérifier, cette campagne pub transforme une simple page imprimée en mème mondial. Le lendemain, la diffusion du teaser vient révéler la véritable nature de cette « union », bouclant la boucle et confirmant qu’il s’agissait d’un lancement de film parfaitement orchestré.

En résumé, en brouillant volontairement les pistes entre information sérieuse et fiction, A24 signe une campagne promotionnelle aussi audacieuse qu’efficace. Cette fausse annonce de mariage rappelle à quel point, à l’ère des réseaux sociaux, une image bien choisie peut déclencher une vague mondiale en quelques heures. Plus qu’un simple coup de buzz, l’opération interroge notre rapport aux célébrités et à la vérification des informations, tout en prouvant qu’un storytelling malin peut suffire à placer un film au centre de toutes les conversations avant même sa sortie.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Rédactrice, j’explore les questions de beauté, mode et psychologie avec sensibilité et curiosité. J’aime comprendre les émotions qui nous traversent et donner la parole à celles et ceux qui nous aident à mieux nous connaître. Dans mes articles, je cherche à créer des ponts entre les savoirs scientifiques et nos vécus quotidiens.
Article précédent
Les messages glaçants reçus par cette influenceuse en pleine tourmente

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les messages glaçants reçus par cette influenceuse en pleine tourmente

Connue sous le pseudonyme de Lena Situations, la créatrice de contenus Lena Mahfouf fédère une communauté impressionnante :...

Accusée de racisme, Miss Finlande est destituée de son titre

La couronne de Miss Finlande 2025, censée symboliser élégance et ouverture, s’est transformée en symbole de controverse. Sarah...

« Les jeunes femmes ne savent plus ce qu’est la vraie beauté » : Kate Winslet se livre

Dans un monde obsédé par la perfection, Kate Winslet choisit la sincérité. Dans une récente interview accordée au...

Critiquée pour « paraître trop vieille », Catherine Zeta-Jones reçoit un soutien inattendu

Catherine Zeta-Jones, icône du cinéma, a récemment été la cible de critiques misogynes sur son apparence, mais un...

Qui est Hinaupoko Devèze, la Miss France venue de Tahiti ?

Hinaupoko Devèze incarne une nouvelle page de l’histoire de Miss France, en portant haut les couleurs de Tahiti,...

« Cela me met mal à l’aise » : une icône des années 2000 se confie sur une scène qu’elle regrette

Jessica Alba relit son passé d’icône du glamour des années 2000 avec un regard critique, notamment sur une...