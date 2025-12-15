Cette photo de Zendaya et Robert Pattinson « mariés » affole la toile

Cette photo de Zendaya, bague au doigt, assise sur les genoux de Robert Pattinson, a fait croire à un vrai mariage avant que la supercherie ne soit démasquée. Derrière cette pseudo union, se cache en réalité une opération marketing pour promouvoir leur prochain film.

Une annonce de mariage qui affole internet

Tout est parti d’une page « annonces de fiançailles » dans un grand quotidien américain où l’on découvre un couple élégant, avec une bague bien visible au doigt de Zendaya. Le texte reprend tous les codes des rubriques mariage : noms des familles, études, professions, date de cérémonie… de quoi convaincre n’importe quel lecteur distrait. Très vite, des captures d’écran circulent sur X (ex-Twitter), Instagram et TikTok, déclenchant rumeurs et réactions paniquées ou enthousiastes chez les fans.

Un coup de com’ signé A24

Derrière ce faux faire-part se cache le studio A24, qui l’utilise comme teaser pour son film « The Drama », porté par Zendaya et Robert Pattinson. Le détail clé se trouve dans les noms : ceux mentionnés ne sont pas ceux des acteurs, mais ceux de leurs personnages, tout comme la date de mariage, qui correspond à la sortie du film. L’idée n’était pas de tromper durablement le public, mais de jouer sur la frontière entre réalité et fiction pour créer un buzz massif.

Un jeu malin avec le people et la culture web

Le coup est d’autant plus efficace qu’il s’appuie sur l’extrême médiatisation des vies privées des deux stars, déjà engagées dans d’autres relations. En exploitant notre réflexe de croire aux annonces « officielles » et notre tendance à partager sans vérifier, cette campagne pub transforme une simple page imprimée en mème mondial. Le lendemain, la diffusion du teaser vient révéler la véritable nature de cette « union », bouclant la boucle et confirmant qu’il s’agissait d’un lancement de film parfaitement orchestré.

En résumé, en brouillant volontairement les pistes entre information sérieuse et fiction, A24 signe une campagne promotionnelle aussi audacieuse qu’efficace. Cette fausse annonce de mariage rappelle à quel point, à l’ère des réseaux sociaux, une image bien choisie peut déclencher une vague mondiale en quelques heures. Plus qu’un simple coup de buzz, l’opération interroge notre rapport aux célébrités et à la vérification des informations, tout en prouvant qu’un storytelling malin peut suffire à placer un film au centre de toutes les conversations avant même sa sortie.