Critiquée pour « paraître trop vieille », Catherine Zeta-Jones reçoit un soutien inattendu

Léa Michel
@gold_derby/TikTok

Catherine Zeta-Jones, icône du cinéma, a récemment été la cible de critiques misogynes sur son apparence, mais un soutien massif de femmes l’a rapidement submergée. L’actrice et chanteuse britannique a participé à un événement Netflix pour la série « Wednesday », où des commentaires age-shaming ont éclaté sur les réseaux sociaux.

Critiques injustes sur le tapis rouge

Lors d’un récent événement Netflix à Los Angeles, Catherine Zeta-Jones s’est exprimée sur son rôle de Morticia Addams dans la saison 2 de « Wednesday ». Une vidéo TikTok de l’interview a été détournée par des remarques blessantes sur son âge et son look. Des trolls ont jugé qu’elle « paraissait trop vieille », ignorant complètement son talent et sa prestation.

@gold_derby Catherine Zeta-Jones loved learning more about Morticia on Season 2 of #Wednesday. #catherinezetajones #morticiaaddams #wednesdayaddams #wednesdaynetflix #theaddamsfamily #interview #tv #awards ♬ original sound – Gold Derby

Un élan de solidarité féminine

Face à cette vague de haine, de nombreuses femmes se sont mobilisées en ligne. Les commentaires ont été ensuite particulièrement chaleureux : « Il faut arrêter, les femmes n’ont pas de date de péremption », « Elle est magnifique, j’adore son naturel », ou encore « C’est à cause de fous comme ça que les femmes ont peur de vieillir, alors qu’elle est sublime ». Cet élan montre un ras-le-bol collectif face au sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux.

Une pression toujours genrée sur les femmes publiques

Ce nouvel épisode rappelle à quel point les femmes dans l’espace public continuent de subir une pression esthétique disproportionnée. Là où les hommes vieillissent souvent en étant valorisés, les femmes sont régulièrement jugées, scrutées et rabaissées pour des signes naturels du temps. Catherine Zeta-Jones n’est qu’un exemple parmi tant d’autres : derrière chaque critique sur les rides ou les cheveux gris, c’est toute une culture de la jeunesse imposée qui persiste, perpétuant des normes sexistes profondément enracinées.

En résumé, l’affaire Catherine Zeta-Jones illustre un fléau persistant : l’age-shaming des femmes célèbres. Le soutien massif qu’elle a reçu prouve néanmoins que les mentalités évoluent, transformant une attaque en victoire symbolique pour l’empowerment féminin. À quand la fin de ces jugements rétrogrades ?

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Qui est Hinaupoko Devèze, la Miss France venue de Tahiti ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Qui est Hinaupoko Devèze, la Miss France venue de Tahiti ?

Hinaupoko Devèze incarne une nouvelle page de l’histoire de Miss France, en portant haut les couleurs de Tahiti,...

« Cela me met mal à l’aise » : une icône des années 2000 se confie sur une scène qu’elle regrette

Jessica Alba relit son passé d’icône du glamour des années 2000 avec un regard critique, notamment sur une...

À 48 ans, Shakira enflamme la scène dans une robe sculpturale

Shakira a récemment fait sensation avec un look spectaculaire qui a enflammé aussi bien la scène que les...

La beauté envoûtante du visage de cette mannequin sud-africaine captive

La mannequin sud-africaine Candice Swanepoel a encore une fois envoûté les réseaux sociaux avec une vidéo Instagram en...

La fille de Christina Aguilera avoue préférer sa mère sans maquillage pour cette raison bien précise

Connue pour ses looks glamours et ses maquillages audacieux, Christina Aguilera a surpris en révélant que sa fille,...

En lingerie, Lily Allen célèbre son corps à 40 ans et envoie valser les clichés

En quelques photos glamour et une attitude badass, Lily Allen transforme ce passage de décennie en déclaration de...