« C’est inacceptable ! » : Dua Lipa victime d’un geste inapproprié en plein concert

La tournée « Radical Optimism » de l’auteure-compositrice-interprète Dua Lipa, habituellement synonyme de fête et de bonne humeur, a récemment pris une tournure amère à Los Angeles (États-Unis).

Un outrage viral et unanime

Alors qu’elle posait avec le sourire auprès des premiers rangs, un fan a tenté de glisser « subtilement » sa main dans son dos avant d’être immédiatement stoppé par la sécurité. Le geste, capté par des dizaines de téléphones, a rapidement enflammé les réseaux sociaux, provoquant une vague d’indignation.

La vidéo montrant la tentative d’attouchement a fait le tour du web en quelques heures. De nombreux internautes ont dénoncé un « comportement répugnant » et ont exprimé leur soutien à la chanteuse Dua Lipa, visiblement mal à l’aise mais restée professionnelle jusqu’au bout. « Les artistes n’ont pas à subir ce genre de comportements », lit-on, tandis que d’autres réclament une meilleure surveillance autour des scènes et vantent la réactivité du garde du corps, qualifié de « héros du jour » pour sa protection sans faille.

Le rappel d’une réalité préoccupante

Cet incident remet en lumière la question du respect des limites envers les artistes et l’importance du consentement. Il rappelle que les artistes ne sont pas à la disposition du public : certains choisissent de jouer la carte de la proximité en prenant volontiers des photos, en offrant des câlins de remerciement ou en signant des autographes pour exprimer leur gratitude envers leurs fans. Cependant, ces gestes de gentillesse ne doivent en aucun cas être interprétés comme une permission de franchir les limites.

Comme pour toute personne, toucher le corps de quelqu’un requiert son consentement explicite – et non des mains baladeuses sous prétexte d’admiration. Cet incident prouve à quel point la sécurité et l’encadrement restent essentiels lors de grands événements, pour préserver l’intégrité des personnalités et de leurs fans. Beaucoup espèrent que cet épisode, unanimement condamné, servira de signal d’alarme pour l’industrie musicale et encouragera la mise en place de mesures de prévention renforcées lors des futurs concerts.

Avec ce triste épisode, Dua Lipa rappelle ainsi qu’aucun succès ne justifie de franchir la frontière du respect. Si la solidarité autour d’elle est massive, il reste à l’industrie et au public d’adresser collectivement ces dérives pour des événements plus sûrs et inclusifs.

