« Cette coupe a changé ma vie » : sa coiffure fait sensation en ligne

Léa Michel
@swalina/Instagram

En dévoilant sur Instagram sa nouvelle coupe butterfly, la mannequin et influenceuse @swalina a rapidement captivé ses abonnés. En légende, elle écrit avec humour : « Je ne veux pas être dramatique, mais cette coupe a changé ma vie ». Et il semble qu’elle ne soit pas la seule à le penser.

Une coupe tendance qui fait l’unanimité

Sous son post, les commentaires pleuvent : « C’est quoi cette perfection ? », « Je veux exactement la même ! », « Tuto s’il te plaît ! ». La butterfly cut, reconnaissable par ses dégradés aériens, ses longueurs en mouvement et son effet « volume naturel », séduit de plus en plus de monde. Inspirée des coiffures des années 70-90, elle donne un look rétro mais ultra moderne, à mi-chemin entre Farrah Fawcett et les it-girls d’aujourd’hui.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Swantje Paulina (@swalina)

Une tendance qui va exploser

Déjà repérée sur plusieurs célébrités et tiktokeuses ces derniers mois, la butterfly cut s’annonce comme LA coupe star de l’automne-hiver 2025-2026. Facile à porter, flatteuse sur tous types de cheveux et parfaite pour donner du mouvement sans sacrifier trop de longueur, elle a tout pour plaire.

La mannequin et influenceuse @swalina n’a ainsi peut-être changé que ses cheveux, mais elle a lancé une vague. Et si on en croit les réactions, la butterfly cut est là pour rester.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« C’est inacceptable ! » : Dua Lipa victime d’un geste inapproprié en plein concert

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« C’est inacceptable ! » : Dua Lipa victime d’un geste inapproprié en plein concert

La tournée "Radical Optimism" de l'auteure-compositrice-interprète Dua Lipa, habituellement synonyme de fête et de bonne humeur, a récemment...

« Elle ne vieillit jamais » : à 56 ans, Jennifer Lopez enflamme les réseaux

L'actrice, chanteuse, productrice, danseuse et femme d'affaires américaine Jennifer Lopez a dernièrement publié une série de photos sur...

À 62 ans, Demi Moore change de look et enflamme les réseaux

Nouvelle coupe, même icône. Demi Moore prouve une fois de plus qu’elle est une véritable référence mode et...

« On dirait une adolescente » : Emma Watson bluffe tout le monde à la Fashion Week

Lors du défilé Miu Miu, l'actrice britannique Emma Watson a fait sensation dans une robe mini rose en...

À 58 ans, Nicole Kidman fait une apparition remarquée avec ses filles à Paris

L'actrice, productrice, chanteuse et réalisatrice australo-américaine Nicole Kidman a dernièrement marqué les esprits en faisant sa première apparition...

« Elle en fait trop » : Taylor Swift sous le feu des critiques

Depuis la sortie de son nouvel album "The Life of a Showgirl", l'auteure-compositrice-interprète américaine Taylor Swift est sous...