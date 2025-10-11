« Cette coupe a changé ma vie » : sa coiffure fait sensation en ligne

En dévoilant sur Instagram sa nouvelle coupe butterfly, la mannequin et influenceuse @swalina a rapidement captivé ses abonnés. En légende, elle écrit avec humour : « Je ne veux pas être dramatique, mais cette coupe a changé ma vie ». Et il semble qu’elle ne soit pas la seule à le penser.
Une coupe tendance qui fait l’unanimité
Sous son post, les commentaires pleuvent : « C’est quoi cette perfection ? », « Je veux exactement la même ! », « Tuto s’il te plaît ! ». La butterfly cut, reconnaissable par ses dégradés aériens, ses longueurs en mouvement et son effet « volume naturel », séduit de plus en plus de monde. Inspirée des coiffures des années 70-90, elle donne un look rétro mais ultra moderne, à mi-chemin entre Farrah Fawcett et les it-girls d’aujourd’hui.
Une tendance qui va exploser
Déjà repérée sur plusieurs célébrités et tiktokeuses ces derniers mois, la butterfly cut s’annonce comme LA coupe star de l’automne-hiver 2025-2026. Facile à porter, flatteuse sur tous types de cheveux et parfaite pour donner du mouvement sans sacrifier trop de longueur, elle a tout pour plaire.
La mannequin et influenceuse @swalina n’a ainsi peut-être changé que ses cheveux, mais elle a lancé une vague. Et si on en croit les réactions, la butterfly cut est là pour rester.