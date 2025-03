Lily Collins maman grâce à une GPA : son mari réagit aux critiques

Lily Collins, plus connue sous les traits d’Emily in Paris, a troqué les chaussures à talon et les sacs griffés contre les biberons et les paquets de couches. En janvier dernier, elle célébrait l’arrivée de son bébé dans son foyer et partageait cette réjouissante nouvelle avec sa communauté. Elle remerciait chaleureusement la mère porteuse sans qui elle n’aurait pas pu concrétiser ce cher désir de maternité et combler le vide dans son quotidien. Mais au milieu des messages de félicitations, d’autres commentaires bien plus sévères n’ont pas tardé à faire irruption. Les internautes les plus durs accusaient l’actrice d’avoir « acheté son bébé » et la qualifiaient de « fausse mère ». Des critiques injustifiées auxquelles son mari, Charlie McDowell, a répondu de la plus belle des manières.

Un bonheur immense pour Lily Collins et Charlie McDowell

Lily Collins abandonne le costume de la fashion-addict pour se révéler dans celui de la maman aimante et attentionnée. Le 31 janvier, la fille de Phil Collins propulsée par la série « Emily in Paris », a partagé une photo émouvante sur son compte Instagram pour annoncer l’arrivée de sa petite fille. En légende, elle a écrit : « Bienvenue au centre de notre monde, Tove Jane McDowell ». Elle a également adressé un message poignant à la femme qui a porté son enfant. « Les mots n’exprimeront jamais notre gratitude infinie pour notre incroyable mère porteuse et tous ceux qui nous ont aidés tout au long du chemin ».

Même si elle n’a pas senti les coups de pied dans son ventre ni les fringales de la femme enceinte, Lilly Collins éprouve une joie indescriptible devant ce berceau, enfin rempli. Elle a vécu cette grossesse de loin, certes, mais elle aime ce bébé comme s’il venait de son propre corps. Fiers d’être parents, Lily Collins et Charlie McDowell, sont sur leur petit nuage. Rien ne semblait pouvoir entacher ce moment précieux, excepté les haters, toujours prêts à lâcher leur venin. Alors que la plupart des internautes ont transmis tous leurs vœux de bonheur au couple, d’autres ont durement condamné ce choix de parentalité qu’est la GPA.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lily Collins (@lilyjcollins)

Une vague de haine face à la GPA

Comme de nombreuses personnalités ayant eu recours à une GPA, Lily Collins et Charlie McDowell ont fait face à l’hostilité du grand public, peu averti sur cette pratique pourtant bien encadrée. Certains internautes n’ont pas hésité à remettre en cause leur légitimité en tant que parents. « Vous n’êtes pas une mère, vous êtes une acheteuse », « Louer l’utérus des femmes est immoral et ne devrait pas être légal », pouvait-on lire sous ce post. « Avoir des bébés ne devrait pas être comme passer une commande sur Amazon », renchérit une autre.

En parallèle, des internautes à la plume bienveillante ont tenté de faire de la pédagogie. Ils ont répondu aux attaques virulentes qui comparent ce bébé à une vulgaire marchandise et qui hissent Lily Collins en mère de pacotille. « Il y a littéralement 1000 raisons pour lesquelles les gens pourraient faire ça et c’est décevant de voir que tout le monde a supposé que c’est parce qu’elle veut rester maigre », avance l’une d’elle. « Nous ne connaissons pas les raisons personnelles qui les ont amenées à opter pour cette option », ajoute un autre. Dans la barre des commentaires, il y a les anti-GPA, qui accusent Lily Collins d’avoir « négocié son enfant » comme on le fait avec les légumes au marché du coin. Et il y a les gens réfléchis, qui ne voient que la beauté de cette naissance.

Charlie McDowell prend la parole pour défendre leur choix

Le couple aurait pu rester silencieux, mais Charlie McDowell a tenu à s’exprimer. Loin de mimer les internautes venimeux, le réalisateur a adopté un ton bien plus calme et posé. Il n’a pas réclamé la paix, ni imposé son choix par la force, il a simplement tenté d’éduquer les mentalités. Une prise de parole précieuse sur un sujet encore méconnu et victime de nombreux clichés.

« C’est normal de ne pas être un expert en la matière. C’est normal de ne pas savoir pourquoi quelqu’un pourrait avoir besoin d’une mère porteuse pour avoir un enfant. C’est normal de ne pas connaître les motivations d’une mère porteuse, peu importe ce que vous supposez. Et c’est normal de passer moins de temps à cracher des mots haineux, surtout en ce qui concerne une belle petite fille qui a apporté beaucoup d’amour dans la vie des gens »

Une déclaration qui rappelle que chaque parcours parental est unique. Si les raisons précises qui ont poussé Lily Collins à choisir la GPA n’ont pas été dévoilées, l’actrice s’est déjà exprimée par le passé sur son rapport à la maternité. En 2017, elle avait confié avoir souffert de troubles alimentaires à l’adolescence, ce qui aurait pu agir sur sa fertilité. Dans une interview accordée à US Weekly, elle avait révélé : « J’ai décidé de me rétablir après avoir réalisé que je voulais fonder une famille ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lily Collins (@lilyjcollins)

Qu’importe ce qui l’a encouragé à aller vers la GPA, Lily Collins est une mère comblée. Elle a beaucoup d’amour à donner à ce petit être, qui occupe déjà une place immense dans sa vie.