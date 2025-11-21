Éblouissante en vert émeraude : Kate Middleton fait sensation à Londres

Fabienne Ba.
@princeandprincessofwales/Instagram

Lors de la Royal Variety Performance 2025, au Royal Albert Hall de Londres, Kate Middleton a une nouvelle fois capté tous les regards. La princesse de Galles a ébloui en robe verte en velours, incarnant à la perfection le chic royal et une élégance intemporelle.

Un choix de tenue spectaculaire et raffiné

Kate Middleton portait une robe en velours vert émeraude signée Talbot Runhof, maison de couture réputée. Cette robe moulante à manches courtes et au col en V mettait en valeur sa silhouette avec un décolleté en V et des détails froncés subtils. Pour compléter son look, elle a choisi des accessoires d’exception : les boucles d’oreilles chandelier Greville, bijoux historiques ayant appartenu à la reine Elizabeth II, une pochette scintillante Jenny Packham ainsi que des escarpins en velours assortis, créant ainsi une harmonie parfaite du vert profond du vêtement aux touches lumineuses des accessoires.

Une apparition chargée de symboles

Cet événement marquait un retour très attendu après une année 2024 éprouvante pour Kate, qui a combattu un cancer dont elle est aujourd’hui en rémission. Sa présence rayonnante sur le tapis rouge a rassuré ses fans et fait taire les rumeurs concernant son état de santé. La princesse et le prince William, fidèle à leurs engagements, ont assisté pour la sixième fois à ce gala caritatif, qui soutient les professionnels du spectacle, mettant aussi en lumière leur engagement commun pour la santé mentale des artistes.

Une élégance qui s’impose comme une inspiration mode

Le vert sapin, ou vert émeraude, est une teinte que Kate Middleton affectionne particulièrement pour la saison hivernale. Elle l’a déjà portée à plusieurs occasions, associant souvent des pièces luxueuses comme les créations Alexander McQueen. Cette couleur, intense et chic, souligne le raffinement et le sens du style de la princesse, inspirant de nombreuses passionnées de mode.

En apparaissant resplendissante dans cette tenue vert émeraude, Kate Middleton rappelle ainsi une fois de plus pourquoi elle demeure une figure incontournable de la mode et de la scène publique britannique. Au-delà de son élégance, cette sortie souligne sa force, sa résilience et son rôle inspirant au sein de la famille royale.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
« Une beauté pure » : à 64 ans, Julianne Moore s’affiche sans maquillage
Article suivant
« Je me suis trouvée laide » : une actrice de « The White Lotus » se confie sur son trouble dysmorphique

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Je me suis trouvée laide » : une actrice de « The White Lotus » se confie sur son trouble dysmorphique

L'actrice britannique Aimee Lou Wood, star de la série culte "The White Lotus", s’est livrée avec sincérité sur...

« Une beauté pure » : à 64 ans, Julianne Moore s’affiche sans maquillage

L’actrice et productrice américaine Julianne Moore fait sensation en adoptant un look naturel, affichant fièrement son visage sans...

Kate Winslet raconte sa rencontre en tenue « osée » avec le roi Charles

L’actrice et productrice britannique Kate Winslet est récemment revenue sur un moment inoubliable de sa carrière : sa...

À 44 ans, Jessica Alba sublime sa silhouette en robe sculptante

Lors de la soirée "Elle Women in Hollywood", Jessica Alba a confirmé son statut d’icône hollywoodienne. L’actrice et...

Un moment bouleversant entre la princesse Kate et Jessie J : ce geste qui en dit long

Lors des Governors Awards 2025 (qui récompensent les personnalités du 7e art pour l'ensemble de leur œuvre), la...

Kristen Stewart ose un look capillaire « déroutant » (et sublime)

L'actrice, réalisatrice et interprète américaine Kristen Stewart a surpris ses fans lors des Governors Awards 2025 avec un...