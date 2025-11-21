Éblouissante en vert émeraude : Kate Middleton fait sensation à Londres

Lors de la Royal Variety Performance 2025, au Royal Albert Hall de Londres, Kate Middleton a une nouvelle fois capté tous les regards. La princesse de Galles a ébloui en robe verte en velours, incarnant à la perfection le chic royal et une élégance intemporelle.

Un choix de tenue spectaculaire et raffiné

Kate Middleton portait une robe en velours vert émeraude signée Talbot Runhof, maison de couture réputée. Cette robe moulante à manches courtes et au col en V mettait en valeur sa silhouette avec un décolleté en V et des détails froncés subtils. Pour compléter son look, elle a choisi des accessoires d’exception : les boucles d’oreilles chandelier Greville, bijoux historiques ayant appartenu à la reine Elizabeth II, une pochette scintillante Jenny Packham ainsi que des escarpins en velours assortis, créant ainsi une harmonie parfaite du vert profond du vêtement aux touches lumineuses des accessoires.

Une apparition chargée de symboles

Cet événement marquait un retour très attendu après une année 2024 éprouvante pour Kate, qui a combattu un cancer dont elle est aujourd’hui en rémission. Sa présence rayonnante sur le tapis rouge a rassuré ses fans et fait taire les rumeurs concernant son état de santé. La princesse et le prince William, fidèle à leurs engagements, ont assisté pour la sixième fois à ce gala caritatif, qui soutient les professionnels du spectacle, mettant aussi en lumière leur engagement commun pour la santé mentale des artistes.

Une élégance qui s’impose comme une inspiration mode

Le vert sapin, ou vert émeraude, est une teinte que Kate Middleton affectionne particulièrement pour la saison hivernale. Elle l’a déjà portée à plusieurs occasions, associant souvent des pièces luxueuses comme les créations Alexander McQueen. Cette couleur, intense et chic, souligne le raffinement et le sens du style de la princesse, inspirant de nombreuses passionnées de mode.

En apparaissant resplendissante dans cette tenue vert émeraude, Kate Middleton rappelle ainsi une fois de plus pourquoi elle demeure une figure incontournable de la mode et de la scène publique britannique. Au-delà de son élégance, cette sortie souligne sa force, sa résilience et son rôle inspirant au sein de la famille royale.