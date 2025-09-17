« Elle est blonde ? » : à 56 ans, Jennifer Lopez s’affiche métamorphosée

Jennifer Lopez (J.Lo) a encore réussi à surprendre. La chanteuse, actrice, productrice, danseuse et femme d’affaires américaine, habituée aux transformations, s’est récemment dévoilée avec une chevelure blonde platine pour son prochain film, « Kiss of the Spider Woman ». Un changement radical qui a immédiatement fait réagir Internet.

Une transformation pour un rôle culte

Sur Instagram, J.Lo a partagé les premières images de son look. Elle y apparaît méconnaissable, cheveux presque blancs et allure glamour, pour incarner Aurora dans l’adaptation du roman de Manuel Puig. « Enfiler le rôle d’Aurora, c’était comme danser à travers l’âge d’or du cinéma… avec toutes ses paillettes, son glamour et une bonne dose de danse. Remonter le temps n’a jamais été aussi amusant », a-t-elle écrit en légende. Dans ce film attendu pour 2025, Jennifer Lopez joue un personnage magnétique, héroïne de récits inventés par les prisonniers qui cherchent à s’évader de la dureté de leur quotidien.

« On dirait Gwen Stefani ! »

Sur les réseaux sociaux, les réactions n’ont pas tardé. Beaucoup d’internautes ont cru reconnaître une autre icône pop : « J’ai cru que c’était Gwen Stefani ! », « Elle est méconnaissable… mais toujours sublime », « Elle ressemble trop à une autre personne, je ne suis pas fan », « Ce look lui va tellement bien, c’est un vrai caméléon ». Entre admiration et surprise, le nouveau style de Jennifer Lopez a divisé – mais il a surtout prouvé que la star continue, après plus de 30 ans de carrière, à créer l’événement.

Une reine de la réinvention

Ce n’est pas la première fois que J.Lo joue avec son image. Depuis ses débuts comme danseuse aux côtés de Janet Jackson, jusqu’à ses rôles marquants (« Selena », « Hustlers »), sans oublier ses tubes planétaires (« On the Floor », « Jenny from the Block »), elle a toujours su jongler entre cinéma, musique et mode. Son blond platine pour le film « Kiss of the Spider Woman » s’ajoute donc à une longue liste de métamorphoses, rappelant que Jennifer Lopez est une icône insaisissable et toujours prête à surprendre.

En définitive, plus qu’un simple changement capillaire, ce blond platine illustre la capacité de Jennifer Lopez à se réinventer sans cesse, à brouiller les frontières entre ses multiples facettes d’artiste et à captiver un public toujours curieux de la voir évoluer. À l’aube de la sortie de « Kiss of the Spider Woman », une chose est certaine : J.Lo demeure, plus que jamais, une figure incontournable de la pop culture mondiale.