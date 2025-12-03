« J’ai connu des nuits très sombres » : Emma Roberts se confie sur le post-partum

L’actrice et productrice américaine Emma Roberts, vue notamment dans « American Horror Story » et « Scream Queens », ouvre son cœur dans une interview pour la couverture de décembre de Harper’s Bazaar Espagne. Mère d’un garçon de presque 5 ans prénommé Rhodes né en décembre 2020, elle évoque sans détour les hauts et les bas de la maternité, marquée par des moments de profonde détresse post-partum.

La maternité, source de profondeur émotionnelle

Emma Roberts explique que devenir mère lui a offert « une richesse émotionnelle immense », tant sur le plan personnel que professionnel : « Voir le monde à travers ses yeux est magnifique et transforme la perspective sur la vie ». Ces émotions intenses nourrissent même son jeu d’actrice, lui permettant d’explorer des sentiments complexes dans ses rôles. À l’approche des 5 ans de Rhodes, elle admet toutefois encore « se découvrir en tant que femme et mère imparfaite », luttant pour toujours faire de son mieux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emma Roberts (@emmaroberts)

Des nuits sombres qui enrichissent sa créativité

« J’ai connu des nuits très sombres post-partum », confie-t-elle, soulignant comment ces périodes difficiles ont été canalisées dans son art : « Utiliser ces émotions de manière créative est intéressant ». Séparée de l’acteur américain Garrett Hedlund en 2022, Emma Roberts équilibre désormais sa vie avec son fiancé l’acteur américain Cody John, qui l’a demandée en mariage en 2024. Leur couple fonctionne grâce à « une connexion solide hors travail, malgré les aléas des tournages nomades », explique Emma.

Équilibre pro et perso au cœur de ses choix

Aujourd’hui plus sélective dans ses projets pour privilégier le temps familial – « Tourner signifie s’absenter longtemps de la maison » –, Emma Roberts cultive une vie hors écrans pour éviter que le métier ne l’engloutisse. Fiancée heureuse et productrice via sa société, elle prépare même un court-métrage avec sa collaboratrice Karah, signe d’une carrière en pleine évolution où la maternité occupe une place centrale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emma Roberts (@emmaroberts)

En se livrant avec autant de sincérité, Emma Roberts rappelle ainsi que la maternité, derrière ses instants lumineux, comporte aussi des zones d’ombre trop souvent tues. Son témoignage apporte une parole précieuse sur le post-partum, encore entouré de tabous, et met en lumière la force qu’il faut pour concilier vulnérabilité, création et équilibre personnel.