Dans un ensemble en dentelle, cette mannequin américaine signe un look « audacieux »

Léa Michel
@camilamorrone / Instagram

La mannequin et actrice américaine Camila Morrone signe un look chic en ensemble dentelle noire lors de la première de la série télévisée américaine « Something Very Bad Is Going To Happen » à Los Angeles.

Un deux-pièces dentelle structuré

Pour l’événement Netflix au Egyptian Theatre le 20 mars 2026, Camila Morrone a opté pour un ensemble noir ajouré : crop top et longue jupe en dentelle fine ornée de micro-paillettes discrètes. La jupe fendue sur le côté allongeait sa silhouette, tandis que la texture ajourée donnait un effet sophistiqué qui captait subtilement la lumière des flashs. Ce choix s’inscrit dans une esthétique « gothique élégante », parfaitement alignée avec l’ambiance du film horrifique des frères Duffer.

Stylisme épuré et posture affirmée

Camila portait ses cheveux en vagues souples, avec un maquillage naturel qui mettait en valeur son teint et ses traits. Sans accessoires superflus, elle a misé sur une attitude confiante : épaules droites, regard direct vers l’objectif. Comme la mannequin, actrice et auteure américaine Emily Ratajkowski, elle a porté ce type de tenue avec une aisance physique naturelle, transformant une silhouette minimaliste en statement puissant.

Écho à la collection Primavera Fall 2026

Ce look célèbre finalement une approche mode centrée sur la structure corporelle, avec une dentelle texturée qui joue sur les volumes et les transparences contrôlées. Ses co-stars l’acteur canadien Adam DiMarco (costume noir ajusté) et la réalisatrice de cinéma Haley Z. Boston (robe corsetée noire) ont complété cette uniformité sombre, créant une harmonie visuelle autour du thème du film. Camila se positionne ainsi comme figure centrale de cette soirée.

En résumé, Camila Morrone a transcendé l’ensemble dentelle en véritable œuvre mode. Sa maîtrise du styling épuré et sa présence affirmée font de ce look un triomphe, confirmant son statut d’icône des red carpets contemporains.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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