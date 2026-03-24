Pour fêter ses 50 ans, Reese Witherspoon mise sur une robe scintillante à franges

Anaëlle G.
@reesewitherspoon / Instagram

L’actrice, productrice et femme d’affaires américaine Reese Witherspoon a fêté ses 50 ans dans une robe à franges scintillante, entourée de ses trois enfants lors d’une soirée mémorable partagée sur les réseaux sociaux.

Une mini-robe festive et lumineuse

Pour célébrer sa cinquantaine le week-end du 22 mars 2026, l’actrice de « Legally Blonde » a opté pour une robe perle irisée entièrement recouverte de franges mobiles. Ce modèle rétro-disco a capté la lumière à chaque mouvement, créant un effet visuel hypnotique parfait pour danser. Posté par son fils aîné Deacon Phillippe (22 ans), une vidéo a montré Reese Witherspoon posant avec ses enfants : posture joyeuse, cheveux lâchés, sourire éclatant – l’incarnation du bonheur à 50 ans.

Le post Instagram de Deacon a mêlé images festives, photo vintage noir et blanc de Reese avec Ava et Deacon enfants, et un récent portrait décontracté de Reese Witherspoon. Ce mélange passé-présent a célébré 50 ans de vie, carrière (« Big Little Lies », « Sweet Home Alabama ») et maternité épanouie, sans artifice superflu.

 

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La famille au cœur des festivités

Deacon portait un chapeau de cowboy assorti à son frère cadet Tennessee (12 ans), tandis que sa grande sœur Ava (26 ans), sosie de sa mère, complétait l’ensemble en robe en dentelle noire et ceinture statement oversize. Le quatuor familial rayonnait de complicité dans ce moment privé devenu viral : « Joyeux anniversaire à ma maman, qui est tout simplement la meilleure 🕺 », a légendé Deacon. Ava a ajouté en story : « Joyeux 50e anniversaire, maman ! Nous sommes tellement chanceux de t’aimer et d’être aimés par toi ».

Reese Witherspoon a ainsi illuminé sa soirée d’anniversaire dans cette robe frangée festive, entourée d’une famille unie. Loin des clichés du quart de siècle, elle incarne une femme joyeuse et authentique qui inspire ses fans et ses enfants.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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