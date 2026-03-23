« Pas assez de formes » : cette actrice fait face à des critiques sur son apparence

Anaëlle G.
@emilysteaparty / Instagram

L’actrice américaine Emily Rudd, qui incarne Nami dans l’adaptation live-action de « One Piece » sur Netflix, fait face à des critiques récurrentes sur son apparence, jugée avec « pas assez de formes » pour le rôle.

Des critiques sur ses « formes insuffisantes »

Dès l’annonce du casting en 2023, certains fans ont reproché à Emily Rudd de ne pas avoir les « formes exagérées » de Nami dans l’anime/manga. Nami, avec sa silhouette est un archétype de pin-up, et des voix déplorent qu’Emily Rudd ne colle pas à cette image. Ces remarques persistent même après la saison 1 (2023) et avant la saison 2, avec des commentaires comme « Elle est trop plate pour Nami ».

Des défenseurs qui contre-attaquent

Heureusement, une majorité défend Emily Rudd. Beaucoup rappellent que les corps féminins dans les animés sont disproportionnés et irréalistes : « On n’aurait jamais pu trouver une actrice avec ces mensurations sans CGI absurde », argumente un fan sur Reddit. L’auteur du célèbrissime manga « One Piece », Eiichiro Oda lui-même, a validé le choix pour son « âme belle » plutôt que l’apparence. D’autres internautes insistent : « Le physique n’importe pas, elle joue Nami à la perfection – maline, forte, espiègle ».

Indépendamment des reproches sur ses « formes », Emily Rudd brille comme Nami par son charisme et son talent, et les fans lucides saluent une adaptation fidèle où le jeu prime sur les fantasmes 2D irréalistes.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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