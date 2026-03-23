« Pas assez de formes » : cette actrice fait face à des critiques sur son apparence

L’actrice américaine Emily Rudd, qui incarne Nami dans l’adaptation live-action de « One Piece » sur Netflix, fait face à des critiques récurrentes sur son apparence, jugée avec « pas assez de formes » pour le rôle.

Des critiques sur ses « formes insuffisantes »

Dès l’annonce du casting en 2023, certains fans ont reproché à Emily Rudd de ne pas avoir les « formes exagérées » de Nami dans l’anime/manga. Nami, avec sa silhouette est un archétype de pin-up, et des voix déplorent qu’Emily Rudd ne colle pas à cette image. Ces remarques persistent même après la saison 1 (2023) et avant la saison 2, avec des commentaires comme « Elle est trop plate pour Nami ».

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Des défenseurs qui contre-attaquent

Heureusement, une majorité défend Emily Rudd. Beaucoup rappellent que les corps féminins dans les animés sont disproportionnés et irréalistes : « On n’aurait jamais pu trouver une actrice avec ces mensurations sans CGI absurde », argumente un fan sur Reddit. L’auteur du célèbrissime manga « One Piece », Eiichiro Oda lui-même, a validé le choix pour son « âme belle » plutôt que l’apparence. D’autres internautes insistent : « Le physique n’importe pas, elle joue Nami à la perfection – maline, forte, espiègle ».

Indépendamment des reproches sur ses « formes », Emily Rudd brille comme Nami par son charisme et son talent, et les fans lucides saluent une adaptation fidèle où le jeu prime sur les fantasmes 2D irréalistes.