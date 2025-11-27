La fille de Claudia Schiffer réinvente le corset dans une allure renversante

Léa Michel
Clementine Poppy De Vere Drummond, la fille aînée de la célèbre mannequin Claudia Schiffer et du réalisateur britannique Matthew Vaughn, attire tous les regards. À seulement 21 ans, la jeune femme semble destinée à suivre les traces de sa mère dans l’univers de la mode, alliant grâce, assurance et sens du style.

Un look qui revisite les codes du glamour

Sur une série de photos partagées sur les réseaux sociaux, Clementine s’est illustrée dans une tenue au charme vintage. Elle porte un corset en soie ajusté, accessoirisé d’une ceinture lacée couleur brune et d’un pantalon clair à la coupe décontractée. Ce look, inspiré des silhouettes romantiques d’autrefois, révèle une interprétation moderne du style corseté.

 

L’héritage d’une icône de la mode

Sourire naturel et regard plein de confiance : Clementine rappelle en tout point sa mère, Claudia Schiffer, surnommée à son époque la « reine des podiums ». Le duo avait déjà partagé la couverture du Vogue Allemagne lorsque Clementine n’était qu’un bébé. Aujourd’hui, la jeune femme poursuit son rêve en s’installant à New York pour développer sa carrière dans l’univers du mannequinat.

Une nouvelle génération de Schiffer

Très proche de sa famille, Clementine incarne une version contemporaine du glamour des années 90, entre élégance et audace. Inspirée par les conseils de sa mère, elle privilégie une approche naturelle et équilibrée du style. Son ambition, comme elle le confiait récemment à la presse britannique, est de découvrir par elle-même « le début du succès ».

 

Avec son allure élégante et son talent prometteur, Clementine Poppy De Vere Drummond s’impose ainsi peu à peu comme une figure montante de la mode internationale. En revisitant les symboles du glamour avec fraîcheur et confiance, elle perpétue l’aura de sa mère tout en affirmant sa propre identité.

