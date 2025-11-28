À 46 ans, Kate Hudson change de coupe pour un look chic

L’actrice et productrice américaine Kate Hudson change de coupe pour un look chic et glamour, adoptant un carré rétro façon Old Hollywood juste à temps pour la saison des Fêtes.​

Une nouvelle coupe, un nouveau style

Connue pour sa longue chevelure blonde et ondulée, Kate Hudson a surpris en apparaissant aux Governors Awards avec un carré court, lisse et structuré. Cette longueur, l’une des plus courtes qu’elle ait jamais portées, met en valeur ses traits et donne immédiatement une allure sophistiquée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kate Hudson (@katehudson)

Un carré esprit Old Hollywood

Coiffé en vagues rétro avec une raie de côté marquée, ce bob s’inspire clairement de l’esthétique des années 1920 et des héroïnes de l’âge d’or hollywoodien. Associé à une robe Valentino en soie au style Gatsby, le résultat est un look parfaitement cohérent, glamour, idéal pour les tapis rouges comme pour les soirées de fin d’année.​ Ce bob glamour montre qu’un carré bien travaillé, légèrement au-dessus des épaules, peut être à la fois moderne et flatteur.

La nouvelle coupe de Kate Hudson illustre ainsi à quel point un simple carré peut apporter une touche de chic instantané. Pour les personnes qui envisagent un changement, son bob rétro est une excellente source d’inspiration.