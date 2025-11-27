Kylie Jenner fait sensation en tenue de plage argentée

Kylie Jenner a une fois de plus captivé l’attention lors d’une escapade en bord de mer grâce à une tenue de plage argentée étincelante. La personnalité de téléréalité et influenceuse américaine a sublimé son look estival avec un ensemble qui allie glamour et modernité, déclenchant l’enthousiasme de ses millions de fans.

Un look scintillant qui capte le soleil

Sur les photos partagées sur Instagram, Kylie Jenner porte un deux pièces métallisé aux reflets argentés qui met en lumière sa silhouette. Le choix du tissu brillant et des coupes précises confère à la tenue un effet ultra glamour. Sa coiffure naturelle et un maquillage léger complètent ce look solaire et élégant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MEAWW (@meawwofficial)

En résumé, ces images dévoilent une Kylie Jenner rayonnante et détendue, profitant pleinement de son séjour au soleil. Son influence dans l’univers fashion ne faiblit pas, comme le montre l’engouement massif pour sa collection de vêtements « Khy by Kylie Jenner » et ses looks.