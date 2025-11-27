Hailey Bieber fait renaître un look culte des années 2000 pour son anniversaire

Fabienne Ba.
@haileybieber/Instagram

Pour célébrer ses 29 ans, Hailey Bieber a choisi de rendre hommage à une icône des années 90 : Britney Spears. La mannequin et entrepreneuse américaine a ressorti un top scintillant emblématique, directement inspiré de l’un des looks les plus marquants de la star de la pop.

Un hommage vintage au top disco de Britney Spears

Hailey Bieber a soufflé ses bougies à Los Angeles dans un haut DKNY en strass, pièce vintage dénichée dans une boutique néerlandaise. Ce top est le même modèle que celui porté par Britney Spears dans le clip « Born to Make You Happy » sorti en 1999. Avec son col haut, son ourlet volanté dévoilant le ventre et ses bretelles croisées dans le dos, il incarne parfaitement l’esthétique clubbing des années 2000. Pour moderniser ce look, Hailey l’a associé à un jean bootcut Levi’s vintage, cassant l’effet « fête » pour un style plus décontracté.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Entre pop culture et haute couture vintage

Cet hommage à Britney Spears s’inscrit dans une célébration plus large de la mode vintage lors de son anniversaire. Hailey Bieber est également apparue dans un manteau cuir Versace automne 2002, porté à l’époque par Donatella Versace elle-même. Associé à un pantalon Prada des années 2000, ce look met en lumière sa passion pour la nostalgie Y2K et la haute couture d’archives.

Chaque année, Hailey fait de son anniversaire un moment fort où elle célèbre des pièces emblématiques signées Thierry Mugler, Tom Ford ou encore Versace, perpétuant ainsi le charme intemporel de ces époques.

En ravivant ce look culte des années 2000, Hailey Bieber confirme ainsi une nouvelle fois son statut d’icône mode capable de mêler nostalgie et modernité avec fluidité. Son hommage à Britney Spears, tout comme son choix de pièces couture issues des archives, témoigne d’un véritable goût pour l’histoire de la mode et d’une volonté de faire vivre à nouveau les silhouettes qui ont marqué la pop culture.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
