En robe féérique, Paris Hilton enflamme Coachella

Chaque année, Coachella transforme le désert californien en temple du style, de la musique et de l’audace. Et cette édition 2025 n’a pas échappé à la règle, surtout avec l’arrivée flamboyante de Paris Hilton, plus radieuse que jamais dans une robe digne d’un conte de fées.

L’icône d’une génération

Paris Hilton, héritière, DJ, mannequin, entrepreneuse et figure médiatique incontournable depuis les années 2000, continue d’imposer son style et sa présence dans la culture pop. Longtemps étiquetée « it-girl », elle a su se réinventer avec élégance.

Entre ses projets entrepreneuriaux dans la mode, la beauté ou la tech, et son activisme pour la réforme des internats pour jeunes, Paris Hilton ne cesse de surprendre. À 44 ans, elle reste fidèle à son univers scintillant tout en l’adaptant aux codes d’aujourd’hui : authenticité, accessibilité, et surtout, un sens aigu du storytelling. Son compte Instagram, suivi par plus de 25 millions de fans, en est la preuve quotidienne.

Une apparition féérique qui ne passe pas inaperçue

Dans une série de photos et vidéos publiée sur Instagram, Paris Hilton a offert à ses abonnés un aperçu envoûtant de son passage au festival. Vêtue d’une robe fluide aux teintes pastel mêlant bleu, rose et violet, elle semblait tout droit sortie d’un univers magique.

On la voit courir à travers la foule, portée par l’énergie du moment, poser devant la grande roue emblématique de Coachella, mais aussi prendre le temps d’échanger avec ses fans. Ce mélange de glamour, de spontanéité et de proximité résume parfaitement la nouvelle ère Paris Hilton.

Sa robe, aérienne et scintillante, épouse les mouvements du vent désertique et capte la lumière comme une aura. Une mise en scène qui n’a rien d’artificiel : tout respire la joie, la liberté et l’amour de la fête. Et à Coachella, c’est exactement ce qu’on attend.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Hilton (@parishilton)

Coachella : plus qu’un festival, un défilé à ciel ouvert

Coachella, c’est bien plus qu’un festival de musique : c’est une vitrine mondiale de la créativité, du style et des tendances. Situé à Indio, en Californie, cet événement attire chaque printemps les plus grandes stars, influenceurs, et fans venus des quatre coins du globe pour vibrer au rythme des concerts, mais aussi pour s’afficher dans des tenues soigneusement pensées. Chaque coin du festival – de la grande roue aux scènes mythiques – devient un décor rêvé pour immortaliser les looks les plus audacieux. Et Paris Hilton connaît cette scénographie sur le bout des doigts.

Les posts Instagram de Paris Hilton à Coachella rappellent qu’elle est bien plus qu’un « visage célèbre » : c’est une femme qui sait jouer avec les codes, et s’amuser avec son image sans jamais se prendre trop au sérieux. Et dans un monde où tout va vite, où les tendances changent en un swipe, il y a quelque chose de rafraîchissant à voir une icône pop traverser les décennies avec autant de légèreté.