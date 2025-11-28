« Je ne cours ni après la beauté ni la jeunesse » : à 69 ans, elle se confie

L’actrice américaine, icône de « Terminator », Linda Hamilton, refuse catégoriquement de « rajeunir » artificiellement, embrassant les marques du temps comme un témoignage authentique de sa vie. Dans une interview pour AARP’s Movies for Grownups, elle déclare s’être « complètement rendue » à cette réalité.

Une philosophie sereine face au vieillissement

Linda Hamilton affirme ne « passer aucun moment à essayer de paraître plus jeune », voyant dans son visage « un récit personnel riche, même s’il révèle parfois des vérités difficiles ». Elle ne court ni après la beauté éternelle ni la longévité forcée, préférant vivre pleinement l’instant : santé oui, mais aussi plaisirs simples comme un donut.​ Cette approche détonne dans une industrie hollywoodienne obsédée par la jeunesse, et Linda Hamilton en rit, soulignant que « rigide rime avec vieillissement prématuré ».

La légende Sarah Connor

Née le 26 septembre 1956, Linda Hamilton explose en 1984 avec le rôle de Sarah Connor dans « Terminator » de James Cameron, face à Arnold Schwarzenegger, qu’elle reprend en 1991 dans « Terminator 2 : Le Jugement dernier » et en 2019 dans « Terminator: Dark Fate ». Ce personnage mythique, passé de serveuse vulnérable à guerrière musclée, la propulse au rang de star internationale, couronnée de Saturn Awards.​

Retour triomphal avec « Stranger Things »

Malgré un problème de hanche sévère qui la poussait à la retraite, Linda Hamilton rejoint la saison 5 de « Stranger Things », sortie le 26 novembre sur Netflix, dans le rôle de Dr. Kay, scientifique impitoyable traquant Eleven à Hawkins. Son agent l’inscrit malgré ses doutes, ravivant sa flamme acting.​

En définitive, Linda Hamilton incarne une maturité revendiquée fièrement qui défie les normes d’Hollywood, prouvant que l’âge peut rimer avec authenticité. Son retour dans « Stranger Things » et sa franchise « Terminator » renforcent son statut de légende intemporelle, invitant à une vieillesse sereine et sans compromis.