« Je ne cours ni après la beauté ni la jeunesse » : à 69 ans, elle se confie

Léa Michel
Extrait de la série « Resident Alien »

L’actrice américaine, icône de « Terminator », Linda Hamilton, refuse catégoriquement de « rajeunir » artificiellement, embrassant les marques du temps comme un témoignage authentique de sa vie. Dans une interview pour AARP’s Movies for Grownups, elle déclare s’être « complètement rendue » à cette réalité.

Une philosophie sereine face au vieillissement

Linda Hamilton affirme ne « passer aucun moment à essayer de paraître plus jeune », voyant dans son visage « un récit personnel riche, même s’il révèle parfois des vérités difficiles ». Elle ne court ni après la beauté éternelle ni la longévité forcée, préférant vivre pleinement l’instant : santé oui, mais aussi plaisirs simples comme un donut.​ Cette approche détonne dans une industrie hollywoodienne obsédée par la jeunesse, et Linda Hamilton en rit, soulignant que « rigide rime avec vieillissement prématuré ».

La légende Sarah Connor

Née le 26 septembre 1956, Linda Hamilton explose en 1984 avec le rôle de Sarah Connor dans « Terminator » de James Cameron, face à Arnold Schwarzenegger, qu’elle reprend en 1991 dans « Terminator 2 : Le Jugement dernier » et en 2019 dans « Terminator: Dark Fate ». Ce personnage mythique, passé de serveuse vulnérable à guerrière musclée, la propulse au rang de star internationale, couronnée de Saturn Awards.​

Retour triomphal avec « Stranger Things »

Malgré un problème de hanche sévère qui la poussait à la retraite, Linda Hamilton rejoint la saison 5 de « Stranger Things », sortie le 26 novembre sur Netflix, dans le rôle de Dr. Kay, scientifique impitoyable traquant Eleven à Hawkins. Son agent l’inscrit malgré ses doutes, ravivant sa flamme acting.​

En définitive, Linda Hamilton incarne une maturité revendiquée fièrement qui défie les normes d’Hollywood, prouvant que l’âge peut rimer avec authenticité. Son retour dans « Stranger Things » et sa franchise « Terminator » renforcent son statut de légende intemporelle, invitant à une vieillesse sereine et sans compromis.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
À 46 ans, Kate Hudson change de coupe pour un look chic
Article suivant
Cette chanteuse coréenne se fait aborder par une femme étrangère, sa réaction fait fondre les fans

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Cette chanteuse coréenne se fait aborder par une femme étrangère, sa réaction fait fondre les fans

La leadeuse du girl group sud-coréen de K-pop Aespa, Karina, connue pour ses visuels "IA-like", a récemment partagé...

À 46 ans, Kate Hudson change de coupe pour un look chic

L'actrice et productrice américaine Kate Hudson change de coupe pour un look chic et glamour, adoptant un carré...

La fille de Claudia Schiffer réinvente le corset dans une allure renversante

Clementine Poppy De Vere Drummond, la fille aînée de la célèbre mannequin Claudia Schiffer et du réalisateur britannique...

Kylie Jenner fait sensation en tenue de plage argentée

Kylie Jenner a une fois de plus captivé l’attention lors d’une escapade en bord de mer grâce à...

Hailey Bieber fait renaître un look culte des années 2000 pour son anniversaire

Pour célébrer ses 29 ans, Hailey Bieber a choisi de rendre hommage à une icône des années 90...

Jennifer Lopez transforme un mariage de milliardaire en Inde en incroyable show

Jennifer Lopez a une fois de plus prouvé qu’elle est une véritable "bête de scène". Invitée à une...