Cette chanteuse coréenne se fait aborder par une femme étrangère, sa réaction fait fondre les fans

La leadeuse du girl group sud-coréen de K-pop Aespa, Karina, connue pour ses visuels « IA-like », a récemment partagé une anecdote où une femme étrangère l’a abordée en public pour la complimenter et lui demander son Instagram, provoquant un buzz viral chez les fans.​

Une rencontre inattendue en magasin

Lors d’une vidéo ASMR pour W Korea sur YouTube, Karina a raconté deux histoires d’interactions de rue. La seconde impliquait une femme étrangère non fan qui, en la voyant faire des courses de maquillage, l’a approchée pour la complimenter sur sa beauté avant de demander son compte Instagram.​ Karina a répondu poliment qu’elle en avait un, mais qu’elle était trop timide pour le partager, une réaction modeste et adorable qui a immédiatement conquis l’internet.

Réactions enthousiastes des fans

Membre phare de SM Entertainment, Karina attire constamment l’attention pour son charisme. Les internautes ont naturellement réagi avec amusement et tendresse, déclarant qu’ils auraient « tenté leur chance » eux aussi face à une telle beauté. Cette histoire renforce l’image de Karina comme idole accessible et touchante, boostant encore sa popularité mondiale.

En résumé, cette anecdote virale montre à quel point le magnétisme de Karina transcende les frontières, et les fans attendent avec impatience ses prochaines apparitions publiques pleines de surprises.