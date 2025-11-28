Cette chanteuse coréenne se fait aborder par une femme étrangère, sa réaction fait fondre les fans

Léa Michel
@katarinabluu/Instagram

La leadeuse du girl group sud-coréen de K-pop Aespa, Karina, connue pour ses visuels « IA-like », a récemment partagé une anecdote où une femme étrangère l’a abordée en public pour la complimenter et lui demander son Instagram, provoquant un buzz viral chez les fans.​

Une rencontre inattendue en magasin

Lors d’une vidéo ASMR pour W Korea sur YouTube, Karina a raconté deux histoires d’interactions de rue. La seconde impliquait une femme étrangère non fan qui, en la voyant faire des courses de maquillage, l’a approchée pour la complimenter sur sa beauté avant de demander son compte Instagram.​ Karina a répondu poliment qu’elle en avait un, mais qu’elle était trop timide pour le partager, une réaction modeste et adorable qui a immédiatement conquis l’internet.

Réactions enthousiastes des fans

Membre phare de SM Entertainment, Karina attire constamment l’attention pour son charisme. Les internautes ont naturellement réagi avec amusement et tendresse, déclarant qu’ils auraient « tenté leur chance » eux aussi face à une telle beauté. Cette histoire renforce l’image de Karina comme idole accessible et touchante, boostant encore sa popularité mondiale.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par KARINA (@katarinabluu)

En résumé, cette anecdote virale montre à quel point le magnétisme de Karina transcende les frontières, et les fans attendent avec impatience ses prochaines apparitions publiques pleines de surprises.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Je ne cours ni après la beauté ni la jeunesse » : à 69 ans, elle se confie
Article suivant
Moquée au lycée, elle devient la première Miss Angleterre ouvertement homosexuelle

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Elle vieillit avec beauté » : à 57 ans, Céline Dion fait un retour remarqué

Discrète depuis plusieurs mois, Céline Dion a offert à ses fans un moment de douceur et de sérénité...

Moquée au lycée, elle devient la première Miss Angleterre ouvertement homosexuelle

C’est une première historique pour le concours de beauté britannique. À seulement 20 ans, Grace Richardson, originaire du...

« Je ne cours ni après la beauté ni la jeunesse » : à 69 ans, elle se confie

L'actrice américaine, icône de "Terminator", Linda Hamilton, refuse catégoriquement de "rajeunir" artificiellement, embrassant les marques du temps comme...

À 46 ans, Kate Hudson change de coupe pour un look chic

L'actrice et productrice américaine Kate Hudson change de coupe pour un look chic et glamour, adoptant un carré...

La fille de Claudia Schiffer réinvente le corset dans une allure renversante

Clementine Poppy De Vere Drummond, la fille aînée de la célèbre mannequin Claudia Schiffer et du réalisateur britannique...

Kylie Jenner fait sensation en tenue de plage argentée

Kylie Jenner a une fois de plus captivé l’attention lors d’une escapade en bord de mer grâce à...