Jenna Ortega métamorphosée : sa robe transparente effet reptile fait sensation

L’actrice américaine s’impose une fois de plus comme icône de mode lors de l’avant-première londonienne de la saison 2 de la série « Mercredi ». Entre élégance et esprit gothique, Jenna Ortega marque les esprits dans une création spectaculaire.

Une silhouette reptilienne hypnotisante sur le tapis rouge

Le 30 juillet 2025, à Londres, Jenna Ortega s’est affichée dans une robe longue et transparente signée Ashi Studio, collection Automne/Hiver 2025. Cette pièce de haute couture, conçue dans une matière évoquant la peau de serpent écrue, épousait parfaitement ses formes tout en dévoilant sa silhouette avec subtilité. Les accessoires raffinés – bijoux Rainbow K et escarpins Jimmy Choo – complétaient ce look d’inspiration reptilienne et hautement couture.

Fidèle à son style gothique, entre mystère et sophistication

Comme à chacune de ses apparitions publiques, Jenna Ortega rend hommage à l’univers de son personnage, Mercredi Addams. Elle arbore un maquillage charbonneux, des lèvres bordeaux et des sourcils teintés blonds, tandis que sa chevelure affiche un marron foncé brillant. Ce choix stylistique renforce la signature dark et sophistiquée qui fait désormais partie de son identité glamour.

« Mercredi » saison 2 : une avant-première sous le signe du renouveau

Cet événement coïncide avec la tournée promotionnelle très attendue du retour de la série « Mercredi » sur Netflix le 6 août 2025. Outre Jenna Ortega, la nouvelle saison promet d’attirer par son casting élargi, accueillant notamment Hilarie Burton et Lady Gaga. Après 3 ans d’attente, retardée par les grèves de l’industrie cinématographique, la série s’apprête à reconquérir ses fans avec une esthétique renouvelée… et une Jenna Ortega plus fascinante que jamais.

Avec cette apparition, Jenna Ortega consacre ainsi son statut d’icône mode et gothique, repoussant à chaque fois les frontières du tapis rouge grâce à des tenues à la fois audacieuses et inspirantes.