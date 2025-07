Rosé (Blackpink) en lingerie, un look que toutes vont vouloir copier

Icône de la scène K-pop et muse des fashionistas, Rosé du girl group sud-coréen de K-pop Blackpink confirme une fois de plus son influence mode.

Quand la lingerie devient une pièce mode incontournable

Aperçue récemment dans les rues de New York, la chanteuse adopte l’art de transformer la lingerie en véritable pièce maîtresse de la garde-robe estivale. Son audace, mêlée à un sens du détail hyper pointu, signe le look le plus désirable de l’été 2025 – à détourner sans modération.

Rosé n’a pas peur de casser les codes. Son premier look marie un jean barrel à taille basse et un top blanc délicatement transparent, laissant deviner un soutien-gorge minimaliste. Loin de résumer la lingerie à l’intimité, elle l’élève au rang d’accessoire mode à part entière. Sandales plates, lunettes cat-eye et un vanity Saint Laurent viennent moderniser l’allure, oscillant entre décontraction et glamour affirmé.

Le caraco : la star de l’été selon Rosé

Quelques heures plus tard, Rosé revisite le vestiaire glamour avec un caraco en soie à fines bretelles et détails de dentelle. Porté avec un jean baggy et ceinturé de cuir marron, le caraco devient la pièce chic par excellence de la saison. Sa touche d’experte ? Accessoiriser ce basique avec un sac Saint Laurent orné d’un foulard et des lunettes noires. Entre vibes Y2K et hommage à la lingerie visible, ce look résume la tendance qui fait chavirer la mode estivale.

Pourquoi son look va-t-il devenir culte ?

L’audace maîtrisée de Rosé réside dans la subtilité : mixer des pièces romantiques ou glamour (la dentelle, la soie, le caraco) avec des essentiels casual comme le jean ou les sandales plates. Cette esthétique combine le confort, la liberté de mouvement et l’esprit « effortless » adulé sur Instagram et TikTok. Le message est clair : osez montrer votre lingerie, détournez-la avec intelligence et faites-en le statement fort de l’été !

Rosé fait de la lingerie le nouvel atout mode à s’approprier pour l’été 2025. Qu’on opte pour le caraco ou pour la bralette subtilement dévoilée, une seule règle : assumer, styliser et accessoiriser pour un look 100% inspiré.