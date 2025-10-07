Jennifer Aniston se confie sur sa perte de cheveux

Jennifer Aniston, souvent associée à l’image de la chevelure « parfaite » a récemment surpris en révélant un sujet bien plus intime : sa propre expérience de perte de cheveux. Dans une interview pour InStyle, l’actrice s’est livrée avec sincérité sur cette épreuve qui, comme elle le dit elle-même, « peut arriver à toutes les femmes, à un moment ou un autre ».

Une perte visible… mais rarement évoquée

« C’est effrayant de voir ses cheveux tomber. On ne nous prépare pas à ça », confie-t-elle. Pour une femme qui a été érigée en « modèle capillaire » depuis près de 30 ans, cette réalité est d’autant plus marquante. Jennifer Aniston rappelle que la beauté ne réside pas uniquement dans l’apparence, mais dans l’équilibre global : ce qu’on mange, ce qu’on ressent, comment on prend soin de soi – à l’intérieur comme à l’extérieur.

Briser le tabou, une mèche à la fois

Jennifer Aniston montre que même les icônes traversent des moments de doute. Et en parlant ouvertement de la perte de cheveux, elle offre à des milliers de femmes un sentiment de légitimité et de soulagement. Son message est clair : ce n’est pas la quantité de cheveux qui compte, mais la façon dont on se réconcilie avec soi-même.

En partageant son expérience, Jennifer Aniston ne se contente ainsi pas de parler de cheveux : elle ouvre la porte à une discussion plus large sur l’acceptation de soi et la normalisation des difficultés invisibles. Son témoignage rappelle que la vulnérabilité peut être une force et que chaque femme mérite de se sentir belle et légitime, quels que soient les changements que son corps traverse.