Mariam Mohamed, la première Émiratie à bousculer Miss Universe

À 26 ans, Mariam Mohamed entre dans l’histoire : elle devient la première femme émiratie à représenter les Émirats arabes unis sur la scène mondiale de Miss Universe, dont la prochaine édition se tiendra en novembre en Thaïlande (Asie).

Une pionnière engagée

Étudiante en design de mode à ESMOD Dubaï, titulaire d’un diplôme en économie de l’université de Sydney, Mariam Mohamed incarne un mélange unique de tradition, de modernité et de détermination. « Le concours Miss Universe UAE ne se résume pas à la beauté. Il s’agit d’impact. Le pays m’a donné la confiance de rêver grand », affirme la jeune femme d’après The National News.

Déterminée à faire bouger les lignes, elle ambitionne « de réduire la pauvreté dans le monde et de favoriser l’émancipation des femmes ». À travers son parcours, elle porte un message assez fort : les femmes émiraties peuvent être à la fois ancrées dans leur culture et leadeuses de demain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Missuniverseuae (@missuniverseuae2025)

Entre héritage et innovation

Fière de ses racines, Mariam se dit fervente défenseuse de la mode durable. Elle a d’ailleurs participé à plusieurs initiatives solidaires comme « Ramadan Aman » ou « The Giving Family Initiative », et s’est impliquée dans des programmes internationaux de promotion de l’entrepreneuriat féminin.

En succédant à Emilia Dobreva, première Miss Universe UAE en 2024, Mariam Mohamed devient un symbole de progrès pour les jeunes femmes de la région. Elle souhaite faire rayonner à l’international les valeurs de son pays, en mettant en avant l’innovation, l’engagement social et la durabilité. « Je veux être la voix des femmes ambitieuses, curieuses et déterminées », explique-t-elle.

En résumé, avec conviction et modernité, Mariam Mohamed marque un tournant historique dans l’histoire des concours de beauté aux Émirats. Une chose est sûre : la scène de Miss Universe n’a pas fini d’être bousculée (et tant mieux !).