Mariam Mohamed, la première Émiratie à bousculer Miss Universe

Léa Michel
@mimim7md1/Instagram

À 26 ans, Mariam Mohamed entre dans l’histoire : elle devient la première femme émiratie à représenter les Émirats arabes unis sur la scène mondiale de Miss Universe, dont la prochaine édition se tiendra en novembre en Thaïlande (Asie).

Une pionnière engagée

Étudiante en design de mode à ESMOD Dubaï, titulaire d’un diplôme en économie de l’université de Sydney, Mariam Mohamed incarne un mélange unique de tradition, de modernité et de détermination. « Le concours Miss Universe UAE ne se résume pas à la beauté. Il s’agit d’impact. Le pays m’a donné la confiance de rêver grand », affirme la jeune femme d’après The National News.

Déterminée à faire bouger les lignes, elle ambitionne « de réduire la pauvreté dans le monde et de favoriser l’émancipation des femmes ». À travers son parcours, elle porte un message assez fort : les femmes émiraties peuvent être à la fois ancrées dans leur culture et leadeuses de demain.

Entre héritage et innovation

Fière de ses racines, Mariam se dit fervente défenseuse de la mode durable. Elle a d’ailleurs participé à plusieurs initiatives solidaires comme « Ramadan Aman » ou « The Giving Family Initiative », et s’est impliquée dans des programmes internationaux de promotion de l’entrepreneuriat féminin.

En succédant à Emilia Dobreva, première Miss Universe UAE en 2024, Mariam Mohamed devient un symbole de progrès pour les jeunes femmes de la région. Elle souhaite faire rayonner à l’international les valeurs de son pays, en mettant en avant l’innovation, l’engagement social et la durabilité. « Je veux être la voix des femmes ambitieuses, curieuses et déterminées », explique-t-elle.

En résumé, avec conviction et modernité, Mariam Mohamed marque un tournant historique dans l’histoire des concours de beauté aux Émirats. Une chose est sûre : la scène de Miss Universe n’a pas fini d’être bousculée (et tant mieux !).

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Demi Lovato sans pantalon dans les rues de Paris, son look fait réagir !
Article suivant
Jennifer Aniston se confie sur sa perte de cheveux

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Jennifer Aniston se confie sur sa perte de cheveux

Jennifer Aniston, souvent associée à l’image de la chevelure "parfaite" a récemment surpris en révélant un sujet bien...

Demi Lovato sans pantalon dans les rues de Paris, son look fait réagir !

Dans le cadre de la Fashion Week de Paris, Demi Lovato a récemment défié les codes de l’automne...

« C’est dégoûtant » : la photo d’une idole coréenne fait polémique

À l’occasion de son anniversaire, la chanteuse coréenne Kwon Eunbi a récemment organisé un fanmeeting pour remercier son...

À 43 ans, Britney Spears enflamme la toile en robe rouge

Britney Spears a dernièrement de nouveau captivé ses fans sur Instagram avec une publication à la fois glamour...

« Envie de lui mettre une claque » : Michelle Obama se confie sur cette manie de Barack

Dans un nouvel épisode de son podcast "IMO", Michelle Obama se livre avec franchise sur les petits travers...

Kim Kardashian surprend tout le monde avec une nouvelle coupe !

En pleine Fashion Week de Paris, Kim Kardashian montre sa nouvelle coiffure : une pixie cut qui rompt radicalement...