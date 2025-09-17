« Elle est trop jeune ! » : Kylie Jenner critiquée pour avoir maquillé sa fille dans un tuto beauté

Kylie Jenner a récemment partagé une nouvelle vidéo sur Instagram et TikTok qui a rapidement conquis les internautes. La personnalité de téléréalité, influenceuse et fondatrice de la marque Kylie Cosmetics, 28 ans, y apparaît avec ses 2 enfants, Aire, 3 ans, et Stormi, 7 ans, pour une session maquillage familiale pleine de rires et de complicité.

Un « get ready with us » en famille

La vidéo s’ouvre sur Kylie en peignoir, son fils Aire installé derrière elle et Stormi assise sur ses genoux. Sur l’invitation de leur mère, les deux enfants lancent en chœur : « Préparez-vous avec nous ! », avant que la séance beauté ne commence.

Rapidement, Aire quitte la pièce, laissant place à un duo mère-fille concentré sur l’essentiel : la mise en beauté. Kylie et Stormi démarrent avec un lip butter de la marque Kylie Cosmetics. « Mmm, ça sent bon ! », commente Stormi, appliquant le produit avec sérieux. Kylie, amusée, lui répond : « Merci ».

Le moment fort : la palette « Stormi »

Vient ensuite le blush. Stormi s’applique avec son stick, avant de remarquer : « Il y en a beaucoup ». Kylie rétorque en riant. Une complicité qui transparaît à chaque étape. Puis, Stormi présente un recourbe-cils à la caméra : « Clac ! Clac ! ». Une démonstration qui étonne sa mère : « Quoi ? Comment tu sais faire ça… wow ! ».

La séquence se poursuit avec la palette d’ombres à paupières « Stormi ». La fillette choisit la teinte pailletée violette « Stormi World » et l’applique avec enthousiasme. Sa mère, attendrie, l’encourage : « C’est tellement joli sur toi, mon oie ! » – un surnom affectueux que Kylie avait déjà dévoilé en mai dernier sur Instagram, lorsqu’elle écrivait à sa fille : « Tu as changé ma vie, petite oie. T’aimer est la chose la plus facile que j’aie jamais faite ».

Des réactions partagées en ligne

Si la majorité des commentaires saluaient la complicité entre Kylie et sa fille, certaines réactions ont été plus critiques. Quelques internautes ont estimé que Stormi, âgée de 7 ans, était encore trop jeune pour participer à un tutoriel maquillage. Pour eux, la vidéo risquait de brouiller la frontière entre jeu d’enfant et pratiques de beauté réservées aux adultes. D’autres, au contraire, ont défendu Kylie Jenner, rappelant qu’il s’agissait avant tout d’un moment familial léger, partagé avec humour et tendresse.

Une touche finale parfumée

Après le maquillage, Kylie conclut la routine avec un parfum. Stormi, décidée à imiter sa mère, vaporise le sien puis traverse la brume en riant : « Je vais vaporiser et passer à travers ! ». Un geste qui a fait sourire les internautes, charmés par la spontanéité de la petite fille. La vidéo se termine sur un au revoir complice : « Voilà nos looks d’aujourd’hui. Au revoir ! », déclare Kylie, tenant Stormi dans ses bras.

Entre rires, tendresse et touches de maquillage, la vidéo illustre surtout la complicité naturelle entre Kylie Jenner et sa fille. Si certains internautes s’interrogent sur la pertinence d’exposer une enfant de 7 ans à l’univers de la beauté, d’autres rappellent qu’il s’agit avant tout d’un moment ludique partagé en famille. Au-delà de la polémique, la séquence confirme une chose : Stormi semble déjà marcher dans les pas de sa mère, sous le regard attendri de millions de spectateurs.