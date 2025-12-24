« Tu brilles toujours autant » : Serena Williams fait sensation en robe longue

Serena Williams séduit une nouvelle fois la toile avec une robe longue d’un jaune éclatant, que les internautes jugent ultra flatteuse et « fraîche ». Sa silhouette mise en valeur et son attitude détendue renforcent ce sentiment de renouveau et de confiance sereine.

Une robe solaire

Sur une série de photos partagées sur Instagram depuis un yacht au crépuscule, Serena apparaît dans une robe longue asymétrique d’un jaune lumineux qui capte immédiatement la lumière. La coupe fluide et le tombé impeccable donnent à l’ensemble une allure à la fois chic et décontractée, parfaite pour une soirée au bord de l’eau. ​Les motifs logotypés qui parcourent le tissu ajoutent une touche couture, tout en laissant la pièce respirer grâce à sa matière légère. Associée à sa chevelure blonde légèrement ondulée et à un maquillage discret, la tenue met l’accent sur un glow naturel, loin du glamour trop apprêté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Serena Williams (@serenawilliams)

Un look frais qui emballe les fans

En commentaires, les fans notent combien cette robe longue lui donne « un look frais, solaire et apaisé », comme si la championne vivait une nouvelle ère. Beaucoup saluent le contraste entre la puissance qu’elle dégage et la douceur de cette silhouette floue, qu’ils trouvent « plus moderne et facile à adopter au quotidien ».

Plusieurs messages soulignent aussi combien Serena « brille toujours autant », malgré la fin de sa carrière de joueuse, voyant dans cette apparition la preuve qu’elle reste une icône de style autant qu’un modèle de résilience.

En somme, Serena Williams prouve une fois de plus qu’elle sait allier élégance et authenticité. Cette apparition en robe longue jaune ne se limite pas à un simple choix de mode : elle reflète une confiance retrouvée et un style affirmé, capable d’inspirer autant qu’elle séduit.