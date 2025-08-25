Search here...

Lily Collins embrase Venise dans un look vintage ultra désirable

@lilyjcollins/Instagram

L’actrice, mannequin, écrivaine et productrice britannico-américaine Lily Collins a récemment enflammé Venise lors du tournage de la série « Emily in Paris » avec un look vintage parfaitement maîtrisé. Son style rétro mêlant élégance et charme italien inspire la mode de la rentrée.

Un style rétro parfaitement maîtrisé

Sur le tournage à Venise, Lily Collins incarne Emily Cooper dans une tenue qui revisite l’imprimé polka-dot noir sur blanc, un classique des années 50 remis au goût du jour. Sa jupe midi fluide associée à un crop top à bretelles et col carré signe une silhouette chic et pleine de grâce.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Vogue Singapore (@voguesingapore)

Une allure dolce vita et glamour

L’actrice complète sa tenue d’un chignon bas avec raie au milieu, coiffure iconique vintage, rehaussée d’un ruban transparent délicat. Accessoirisée d’un sac demi-lune brodé et de boucles d’oreilles dorées, elle incarne à la perfection l’élégance italienne.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Lily Collins (@lilyjcollins)

Ce look à imprimé rétro promet d’être un incontournable des prochaines saisons, porté par l’aura de Lily Collins et la série à succès « Emily in Paris ». Entre classicisme et modernité, il invite à célébrer la dolce vita à travers la mode. Lily Collins confirme ainsi son statut d’icône stylée en mêlant avec brio nostalgie vintage et fraîcheur contemporaine, offrant un modèle de style irrésistible.

