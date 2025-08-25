Lily Collins embrase Venise dans un look vintage ultra désirable

L’actrice, mannequin, écrivaine et productrice britannico-américaine Lily Collins a récemment enflammé Venise lors du tournage de la série « Emily in Paris » avec un look vintage parfaitement maîtrisé. Son style rétro mêlant élégance et charme italien inspire la mode de la rentrée.
Un style rétro parfaitement maîtrisé
Sur le tournage à Venise, Lily Collins incarne Emily Cooper dans une tenue qui revisite l’imprimé polka-dot noir sur blanc, un classique des années 50 remis au goût du jour. Sa jupe midi fluide associée à un crop top à bretelles et col carré signe une silhouette chic et pleine de grâce.
Une allure dolce vita et glamour
L’actrice complète sa tenue d’un chignon bas avec raie au milieu, coiffure iconique vintage, rehaussée d’un ruban transparent délicat. Accessoirisée d’un sac demi-lune brodé et de boucles d’oreilles dorées, elle incarne à la perfection l’élégance italienne.
Ce look à imprimé rétro promet d’être un incontournable des prochaines saisons, porté par l’aura de Lily Collins et la série à succès « Emily in Paris ». Entre classicisme et modernité, il invite à célébrer la dolce vita à travers la mode. Lily Collins confirme ainsi son statut d’icône stylée en mêlant avec brio nostalgie vintage et fraîcheur contemporaine, offrant un modèle de style irrésistible.