Meghan Markle sublime en blanc à Paris : son look chic fait l’unanimité

Fabienne Ba.
Screen de la série « Suits »

Pour sa première apparition à la Fashion Week de Paris, Meghan Markle a récemment choisi un ensemble immaculé des plus élégants, démontrant une fois de plus son talent pour les looks sophistiqués et modernes.

Une entrée remarquée au défilé Balenciaga

La duchesse de Sussex s’est dernièrement imposée sur le front row du défilé Balenciaga. Vêtue d’un pantalon large, d’un haut asymétrique et d’une cape assortie, Meghan a misé sur un monochrome blanc très pur, souligné d’escarpins noirs raffinés. Ce choix saluait aussi l’arrivée du créateur italien Pierpaolo Piccioli à la tête de la maison, dont elle portait déjà les créations à plusieurs occasions importantes de sa vie publique.

Un symbole de renouveau pour Balenciaga

L’événement marquait un tournant pour Balenciaga, alors que la marque inaugurait la première collection de Pierpaolo Piccioli depuis son départ de Valentino. Le style de Meghan Markle, alliant minimalisme et charisme, correspondait parfaitement à la nouvelle vision défendue par le créateur. Son apparition a été accueillie avec enthousiasme et a instantanément suscité l’admiration des fans de mode comme des médias.

Rayonnante, Meghan Markle confirme ainsi son statut d’icône de mode internationale, capable de sublimer la simplicité et de donner le ton pour toute une saison.

« Elle fait 40 ans » : à 21 ans, Millie Bobby Brown est critiquée sur son apparence

