« Elle fait 40 ans » : à 21 ans, Millie Bobby Brown est critiquée sur son apparence

Léa Michel
@milliebobbybrown/Instagram

Connue depuis l’enfance grâce à son rôle dans « Stranger Things », l’actrice, mannequin et productrice britannique Millie Bobby Brown est désormais une entrepreneuse accomplie, très présente sur les réseaux sociaux. Dernièrement, elle a partagé une courte vidéo sur Instagram avec la légende : « booked and busy 💅🏼👀 » (réservée et occupée). Lunettes roses oversize, pull blanc cosy, coiffure discrète : un look confortable et affiché fièrement.

Des internautes prennent sa défense

Rapidement, les commentaires ont fusé. « Elle fait 40 ans », « On dirait une mère d’ado », ou encore « Elle s’habille comme si elle avait 20 ans de plus ». Derrière ces remarques, une même idée : à 21 ans, elle ne serait pas « assez jeune » dans son style. Une critique familière pour de nombreuses jeunes femmes qui sortent des codes attendus de leur âge ou de leur genre.

Face à ces jugements, de nombreux internautes ont répliqué. « Elle peut s’habiller comme elle veut », « Laissez-la tranquille, elle a l’air bien dans sa peau », ou encore « Et alors si elle a envie d’un look mature ? ». Ces réactions rappellent un principe essentiel : ce que l’on porte ne devrait jamais définir notre valeur, encore moins susciter des attaques.

La liberté de s’exprimer, à tout âge

Millie Bobby Brown, comme tant d’autres, mérite de vivre son style comme elle l’entend, sans être enfermée dans des attentes superficielles. Chaque personne a le droit de choisir son apparence, peu importe l’âge, les normes ou les modes. S’habiller, c’est s’exprimer. Et ça n’appartient à personne d’autre.

Au final, ces polémiques rappellent que les standards imposés par les réseaux sociaux et la société sont souvent irréalistes et arbitraires. Millie Bobby Brown, en affichant fièrement son style et sa personnalité, montre qu’il est possible de s’affirmer en toute liberté, sans se soucier des critiques.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
