Kim Kardashian surprend tout le monde avec une nouvelle coupe !

@kimkardashian/Instagram

En pleine Fashion Week de Paris, Kim Kardashian montre sa nouvelle coiffure : une pixie cut qui rompt radicalement avec ses longueurs habituelles et bouleverse les codes du glamour hollywoodien.

Une transformation remarquée chez Alaïa

C’est lors du défilé de la marque Alaïa que la personnalité médiatique, mondaine, femme d’affaires, mannequin et actrice américaine est apparue avec cette coupe courte effilée, lissée et sculptée pour dégager ses traits. Beaucoup y voient un clin d’œil à sa mère Kris Jenner ou à l’actrice, chanteuse et danseuse américaine Liza Minnelli, figures iconiques de la pixie cut.

Si de nombreux internautes et médias évoquent la possibilité qu’il s’agisse en réalité d’une perruque spécialement portée pour le défilé de la marque Alaïa, il faut bien admettre que cette transformation lui va à merveille. Les réactions sont d’ailleurs partagées, mais unanimes, sur l’audace de ce changement capillaire, relayé par Kim elle-même sur Instagram sous le hashtag #ParisPixie.

 

La pixie cut, le twist branché de l’automne

Popularisée dans les années 60, la pixie cut opère un retour spectaculaire en 2025, s’imposant comme l’alternative rajeunissante et chic des coupes courtes. Kim Kardashian s’inscrit dans la vague des célébrités qui osent le passage au court, rejoignant l’actrice et productrice américaine Emma Stone ou encore l’actrice américaine Mia Farrow en leur temps, et inspirant une génération à adopter la coupe affirmée et moderne.

Avec cette coupe, Kim Kardashian prouve une nouvelle fois sa capacité à imposer les tendances et à se réinventer, confirmant que l’audace et l’assurance sont les atouts incontournables du style cet automne 2025.

