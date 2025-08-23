Michelle Williams parle d’un « miracle » : la naissance émouvante de son 4e enfant

L’actrice américaine Michelle Williams a annoncé avec émotion la naissance de son quatrième enfant, né grâce à une mère porteuse. Sur le plateau de l’émission « Jimmy Kimmel Live ! », l’actrice a tenu à rendre hommage à ce « miracle » qui a agrandi sa famille.

Une naissance par mère porteuse célébrée comme un miracle

Lors de son passage à la télévision américaine, Michelle Williams a évoqué la venue au monde de sa quatrième fille, une naissance qu’elle qualifie de « miracle ». Elle a exprimé toute sa gratitude envers Christine, la mère porteuse grâce à qui sa famille compte désormais 3 jeunes enfants de moins de 5 ans.

Un parcours de mère engagé et aimant

Déjà maman de 3 enfants, Michelle Williams a débuté son rôle de mère en 2005 avec la naissance de sa fille Matilda, fruit de son histoire avec l’acteur australien Heath Ledger. Après la disparition tragique de l’acteur, elle a élevé sa fille seule, partageant souvent l’émotion et le souvenir éveillés par sa présence.

Une famille recomposée et épanouie

Depuis son mariage avec le metteur en scène, réalisateur, scénariste et producteur de télévision américain Thomas Kail en 2020, Michelle Williams a accueilli un garçon, Hart, en 2021, puis une autre fille, et maintenant cette quatrième enfant née par mère porteuse. L’actrice souligne l’équilibre difficile entre ses engagements professionnels et son rôle de mère dévouée, où elle cherche à consacrer un maximum de temps à ses enfants.

Michelle Williams offre ainsi une image touchante d’une mère, célébrant avec pudeur et fierté chaque nouveau chapitre de son histoire personnelle.