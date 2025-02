Dua Lipa dévoile ses abdos et adopte la tendance jean du printemps

Dua Lipa, la superstar britannique au charisme magnétique, a une fois de plus démontré qu’elle était bien plus qu’une simple chanteuse. Dans une récente publication Instagram qui a enflammé la toile, l’artiste britanno-albanaise s’affiche avec une tenue ultra-tendance, mettant en avant ses abdos et adoptant le jean incontournable du printemps 2025.

Une chanteuse toujours au sommet

Si Dua Lipa fait parler d’elle, ce n’est pas seulement pour ses tubes entêtants, mais aussi pour son mode de vie et son approche inspirante du bien-être. Dans plusieurs interviews, elle a partagé son amour pour le sport, mais aussi l’importance de l’équilibre. « Ce n’est pas une question de perfection, mais de bien-être », a-t-elle confié. Son message résonne auprès de nombreuses personnes qui voient en elle « un modèle de dépassement de soi et de positivé ».

Son message est limpide : la mode doit être un moyen d’expression personnelle et non une contrainte dictée par des standards inatteignables. Ses fans l’ont bien compris. Sous sa publication Instagram, où elle pose en brassière et jean taille haute, les commentaires fusent : « Une vraie queen ! », « Ce look est iconique ! », « Merci de nous inspirer à nous sentir bien dans notre peau ! ». En quelques heures, son post accumule des millions de likes, confirmant son impact sur la sphère mode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa)

Le jean du printemps 2025 : une pièce phare

Outre ses abdos, c’est son look qui a captivé les fashionistas du monde entier. Dua Lipa arbore un jean taille haute, large et fluide, avec des détails modernes qui font toute la différence. Exit les skinny trop serrés, place au confort et à l’allure effortless chic ! Ce modèle revisite les codes du denim et devient la pièce phare de la saison. Associé à un crop top noir minimaliste et des accessoires discrets, ce jean prouve que l’on peut être à la pointe de la mode sans en faire trop.

Dua Lipa n’en est d’ailleurs pas à son premier coup d’éclat en matière de denim. En 2020, elle collaborait déjà avec Pepe Jeans pour une collection capsule qui a laissé son empreinte dans l’industrie de la mode. Aujourd’hui, elle continue de s’affirmer comme une référence incontournable du style en mixant tendances actuelles et audace personnelle.

Un must-have adopté par les stars

Dua Lipa n’est pas la seule à succomber à cette tendance denim. Bella Hadid, Hailey Bieber ou encore Zendaya ont également été aperçues avec des versions revisitées du jean ample et confortable. Il s’impose ainsi comme l’indispensable du printemps, à associer avec des baskets pour un look casual ou des talons pour une touche plus sophistiquée. Que ce soit en version délavée, brut ou orné de détails originaux, il y a un jean pour chaque style et chaque morphologie.

Avec cette apparition remarquée, Dua Lipa confirme qu’elle est bien plus qu’une artiste talentueuse : c’est une véritable icône culturelle qui inspire à la fois par sa musique, son attitude et son style. Comme Dua Lipa le prouve si bien, l’essentiel est de se sentir bien, peu importe la tendance !